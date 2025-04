Le Strisce Blu a Roma Nord: ecco dove saranno posizionate

Ma non finisce qui: la delibera offre anche vantaggi significativi, come la gratuità per la sosta di due auto per ogni residente e tariffe agevolate per i lavoratori locali. Strisce blu attive anche durante gli eventi allo stadio Olimpico , un’area da sempre congestionata dal traffico, con la richiesta di potenziare il servizio di trasporto pubblico.

Questa decisione non è una novità per il territorio, che già da tempo richiedeva una regolamentazione più efficace della sosta. A partire dal mese di aprile, i residenti e i commercianti dovranno abituarsi a un sistema di parcheggio diverso, che prevedeper la maggior parte degli stalli, lasciando solo un quinto degli spazi gratuiti.

Perché la sosta a pagamento?

Ma perché questa scelta, che ha fatto tanto discutere, è stata adottata? L’obiettivo è semplice: favorire una maggiore rotazione dei posti auto. Questo, come ha spiegato Giovanni Forti, presidente della commissione mobilità del Municipio XV, è un strumento di governo del territorio, pensato per ridurre l’inquinamento e il traffico causato dalla ricerca di parcheggio.

A beneficiarne, inoltre, saranno soprattutto le attività commerciali, che vedranno un continuo ricambio di clienti in cerca di parcheggio. Forti ha anche sottolineato che la sosta tariffata non è una misura per fare cassa, ma una vera e propria soluzione pensata per migliorare la gestione degli spazi pubblici.

Non è un caso che la delibera vada di pari passo con la promessa di potenziare il trasporto pubblico, un aspetto fondamentale per garantire una mobilità alternativa e più sostenibile per i cittadini. Insomma, la sosta a pagamento è solo il primo passo verso una città più vivibile e ordinata.