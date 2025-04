Roma, lavori completati: ora i cittadini potranno farlo

Roma, sono 13 anni sono stati completati i lavori tanto attesi: che novità per i cittadini, ora sarà possibile farlo

Ci sono voluti ben 13 anni, ma finalmente possiamo dire che è stata una lunga attesa ben ripagata. I lavori di ampliamento di via dei Monti Tiburtini, uno dei cantieri più discussi della capitale, sono finalmente terminati. Il cantiere, che si trova nel IV Municipio, ha rappresentato un vero e proprio incubo per gli automobilisti e i residenti della zona.

La strada che unisce la stazione di servizio al civico 145, arrivando fino all’ospedale Sandro Pertini, è ora completamente riaperta, e la viabilità ha subito un notevole miglioramento. Ad annunciare la fine dei lavori è stato il presidente del IV Municipio, Massimiliano Umberti, che ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto.

Dopo il completamento della via Tiburtina, un altro tassello fondamentale per migliorare il flusso del traffico romano è stato finalmente messo a posto. Umberti ha colto l’occasione per ringraziare il sindaco Roberto Gualtieri e l’assessora Segnalini per il loro impegno nel portare avanti questo progetto, che ha visto la riapertura di due corsie per ogni senso di marcia, affiancate da due complanari.

Roma, strada completata: realizzati anche nuovi marciapiedi

Il tratto di strada riaperto è stato completamente rinnovato. Durante i lavori, è stato realizzato un nuovo impianto di illuminazione pubblica, e i marciapiedi sono stati resi completamente accessibili anche alle persone con disabilità. Un altro intervento importante è stato quello legato alla realizzazione di una fogna dedicata specificamente per il ospedale Pertini, un miglioramento che sarà fondamentale per la gestione delle acque reflue in una zona molto trafficata.

Nonostante il grosso lavoro svolto, rimane ancora qualche tratto da completare, in particolare in corrispondenza del sottopasso di via dei Monti Tiburtini, ma i lavori sono destinati a concludersi a breve. Una volta terminato, questo tratto non solo contribuirà ulteriormente a snellire il traffico, ma darà un aspetto più ordinato e sicuro alla zona.

Un respiro per il traffico romano

Ogni mattina, chi percorre via dei Monti Tiburtini sa quanto sia frustrante affrontare lunghe code di traffico. Con la nuova viabilità, la speranza è che questi disagi possano diventare un ricordo del passato. Le nuove corsie, infatti, sono pensate per migliorare la fluidità del traffico, ma non è solo la strada ad essere migliorata: sono stati inseriti anche sistemi di sicurezza, come le nuove segnalazioni e illuminazioni, che renderanno più sicuro percorrere questa via, soprattutto di notte.

Il miglioramento della viabilità è stato particolarmente apprezzato dai residenti e dai commercianti della zona, che per anni hanno visto la propria vita quotidiana ostacolata dalla presenza dei cantieri. “Era un territorio bombardato da tutti i cantieri aperti e mai conclusi”, ha commentato Umberti, descrivendo la situazione che per molto tempo ha caratterizzato questa parte della città. “Un lavoro di squadra che alla fine porta a questi risultati dopo anni di inerzia” ha aggiunto, sottolineando l’importanza del lavoro di squadra tra le diverse istituzioni per arrivare a una soluzione definitiva.

Il futuro: un altro passo verso la città che cambia

La conclusione dei lavori su via dei Monti Tiburtini rappresenta un passo significativo verso una Roma che, lentamente, cerca di rimettere ordine tra le sue strade e cantieri infiniti. Con il completamento di questa arteria, e con l’imminente fine dei lavori anche sul tratto del sottopasso, la viabilità di questa parte di Roma migliorerà ulteriormente, riducendo le lunghe attese e gli intoppi che ogni giorno migliaia di automobilisti affrontano.

Rimane, però, la domanda: riusciremo davvero a vedere una Roma senza più cantieri infiniti? Oltre alla chiusura di un cantiere, la sfida per la capitale resta quella di completare i progetti in tempi brevi, senza lasciare spazio a nuove attese estenuanti. Nel frattempo, però, possiamo celebrare questo piccolo ma importante passo verso una città più efficiente e vivibile.