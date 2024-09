Astrotarocchi 8 settembre 2024

◄থৣ💖থৣ►Astrotarocchi ◄থৣ💖থৣ►

08 Settembre 2024 di Cristina Olmi



Ariete sono in movimento ottime notizie per voi che vi liberano da un grosso peso e questo vi riporta armonia e serenita’ attenzione a non raccogliere le piccole provocazioni, guasterebbe l’armonia raggiunta, lasciate correre

Toro arrivano anche per voi notizie che sistemano qualcosa ma ci saranno delle scelte da fare, riflettere prima di agire e seguite anche un po’ l’istinto che ha gia’ le risposte che vi servono

Gemelli la giornata e’ buona e ci sono in arrivo per voi dei bei cambiamenti ma non sarete convinte in realta’ saranno molto positivi quindi che ben vengano, la giornata scorre liscia

Cancro una persona fa chiarezza o vi chiede qualcosa e si muove verso di voi, possibile un incontro e anche una bella chiacchierata chiarificatrice, probabile chieda una mano

Leone nel lavoro sara’ necessario ascoltare alcune direttive che arrivano dall’alto, anche se a voi non convincono e’ meglio far buon viso a cattivo gioco per ora e stare a guardare gli sviluppi, avrete ragione voi

Vergine sara’ possibile che qualcosa che vi e’ stato tolto in passato, vi venga restituito ma non perche’ qualcuno s’assume la responsabilita’ ma perche’ l’Universo cosi decide e quindi si pareggiano i conti

Bilancia per chi ha dei progetti e’ possibile che per portarli avanti avra’ bisogno di un qualche aiuto o parere di un esperto per poi procedere nelle proprie cose, la giornata comunque va tranquilla

Scorpione ci sono momenti di tensione ma basta poco perche’ vengano superati, con calma spiegate le vostre ragioni e vedrete che la tempesta, diventera’ subito mare calmo

Sagittario In questa giornata non dovete sottovalutare l’importanza di nuove conoscenze e amicizie, anche in ambito lavorativo. Ci dovrebbero essere per voi delle belle novita’, nei prossimi tempi, forse anche cambi di lavoro

Capricorno non esiterete a fare scelte drastiche per cambiare ciò che non vi sta bene. E’ inutile portarsi dietro situazioni che pesano e non portano nulla di utile, per il vostro benessere cercate di passare ore all’aria aperta

Acquario state dirigendo la vostra vita al meglio che potete a volte non avete voglia di navigare, altre correte come pochi, magari provate a dosare la fatica ottenete i stessi risultati con meno sforzo, la giornata e’ positiva

Pesci non lasciatevi ingannare dalle nuvole, oltre c’e’ comunque il sole ed e’ a quello che dovete puntare, arriverete alle vostre conquiste stanchi ma avrete realizzato veramente tanto e le soddisfazioni non tarderanno molto a realizzarsi

Buona domenica a tutti



