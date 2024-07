Astrotarocchi 8 luglio 2024

◄থৣ💖থৣ►Astrotarocchi ◄থৣ💖থৣ►

🌹 8 Luglio 2024 di Cristina Olmi 🌹



Ariete nella giornata eviterete piu’ volte qualche battibecco e direi anche che fate benissimo, arrivano notizie di amici, qualcuno forse fa anche nuove conoscenze che dureranno nel tempo, evitate se potete, le persone pesanti

Toro in generale la giornata e’ buona, per chi non lavora in proprio possono arrivare gratificazioni e la vittoria forse su qualcuno che ha dato filo da torcere, potrebbe essere un capo o un collega e comunque la giornata scorre tranquilla

Gemelli le nuove conoscenze potrebbero non essere solo di passaggio ma vi faranno venire voglia di vivere piu’ intensamente la vostra liberta’ e potrebbe esserci una bella complicita’ , la giornata potrebbe essere molto interessante

Cancro tanta confusione per diverso tempo e’ rimasta ancorata a voi, avete sopportato e ora finalmente si passa dall’altra parte e si cambia direzione si approfondiranno le cose che portano la serenita’, la giornata e’ tranquilla

Leone arrivano notizie di amici e anche nuove conoscenze con le quali e’ possibile vi accorderete per fare qualcosa insieme, forse qualche giorno di vacanza, ci sara’ molta simpatia e voglia di sincero e pulito, e questo sara’, la giornata va tranquilla

Vergine arrivano piccole cose a rallegrarvi la giornata, ricordate di essere contenti anche di fronte a cose minime, cercate di non stressarvi per ogni cosa, per alcuni potrebbero esserci riconciliazioni, attenzione ai battibecchi sempre in agguato, la giornata scorre in ogni caso bene

Bilancia delle cose che state sopportando ora andranno a finire, sara’ stato un viaggio molto faticoso ma avrete le vostre soddisfazioni che non tarderanno molto ad arrivare, la giornata e’ di attenzione verso l’esterno, e i fatti che accadono

Scorpione qualche ostacolo ancora da superare c’e’ ma nell’arco della giornata, saprete destreggiarvi molto bene, e risolverete anche delle piccole e fastidiose noie quotidiane, la giornata e’ di alti e bassi

Sagittario arrivano notizie interessanti riguardo qualche questione che si deve risolvere, qualcosa e’ finalmente in dirittura d’arrivo, non scalpitate, ogni cosa ha bisogno del suo tempo, quando tocchera’ a voi, lo saprete sicuramente, e comunque la giornata e’ buona

Capricorno arrivano notizie e il sole torna a risplendere ci sono chiarimenti, ritorni imprevisti, e anche un possibile invito e uscita che vi fara’ bene, vi distrarra’ dalla consuetudine, riuscire a divertirsi non fa mai male, approfittatene

Acquario questioni familiari iniziano a mettersi a posto, c’e’ l’impegno dell’intera famiglia verso di voi e dovreste navigare un po’ in profondita’ per capire fino dove arriva il vostro impegno, ne occorre molto, ed e’ bene prenderne atto, la giornata e’ di riflessione

Pesci la parola chiave per voi e’ comunicare, probabile siete chiamati a farlo in maniera corretta, avrete la responsabilita’ di far comprendere alcune cose a qualcuno, in maniera chiara ed inequivocabile, la ragione e’ dalla vostra parte e la giornata e’ buona



Buon lunedi a tutti



