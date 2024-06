Astrotarocchi 8 giugno 2024

◄থৣ💖থৣ►Astrotarocchi ◄থৣ💖থৣ►

🌹 08 Giugno 2024 di Cristina Olmi 🌹



Ariete C’e’ uno spostamento di qualcuno che vi raggiunge o voi raggiungete qualcuno un amico o amica e potrebbe esserci un bel incontro, e in ogni caso la giornata e’ positiva ❤

Toro possono esserci dei cambiamenti di programma nell’arco della giornata oltre a dei contatti per un accordo di lavoro, o un invito da qualche parte e comunque la giornata comunque e’ buona

Gemelli c’e’ un invito e degli incontri che si stabilizzeranno nel tempo, ci sara’ prossimamente l’impegno con qualcuno per un nuovo inizio, e un desiderio a breve si realizza, la giornata scorre serena

Cancro arrivano comunicazioni da parte di qualcuno che ha una forte attrazione nei vostri confronti, e un invito, potrebbe essere l’invito da qualche parte, occhio alle cose che dira’, la giornata e’ buona

Leone o ci sono accordi e patti con qualcuno, anche forse solo per una vacanza, un qualcosa di pratico, giornata nonostante tutto appagante e bella intensa

Vergine arrivano le gratificazioni e anche un cambiamento che puo’ essere tornare da qualche parte o rientrare in qualche posto o situazione che gia’ conoscete, ma che e’ molto favorevole in questo momento, approfittatene

Bilancia non c’è bisogno di stare soli! Ci sono persone straordinarie attorno a te dalle quali trarre grande forza e sostegno. Cerca chi la pensa come te e chi condivide le tue convinzioni e il tuo modo di vedere le cose, la giornata e’ buona

Scorpione Oggi tutto vi sta scomodo, ma si puo’ migliorare volendo. Se avete un sassolino nelle scarpe da togliervi, basta parlare e si risolve senza sentirsi irrequieti e nervosi, la giornata e’ di alti e bassi

Sagittario aspettare non e’ il vostro forte ma per alcune questioni il tempo e’ necessario farlo passare, nel frattempo non fermatevi ad un pensiero fisso, andate oltre e oltre si sta decisamente meglio, la giornata parte in quarta ma poi rallenta

Capricorno ci sono dei cambiamenti che non si possono evitare ed e’ anche normale evolversi e cambiare, probabile riguardino il lavoro dove alcune cose iniziano a stare strette, o dite la vostra e verrete comunque ascoltati, o continuate fino a che non cambiate, la giornata e’ comunque buona

Acquario cercate la tranquillita’ e l’armonia, ed e’ quella che troverete, la giornata e’ si veloce, ma voi rallenterete la vostra corsa per riprendere fiato e sopra tutto godervi ogni minuto, ed e’ lo spirito giusto per affrontare alcune giornate

Pesci occhio ai battibecchi e alle discussioni che sono a portata di mano in questi giorni, evitate piu’ che potete e non perdete tempo ad ascoltare critiche fuori luogo, la giornata comunque scorre



Buon sabato

