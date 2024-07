Astrotarocchi 7 luglio 2024

◄থৣ💖থৣ►Astrotarocchi ◄থৣ💖থৣ►

🌹 7 Luglio 2024 di Cristina Olmi 🌹



Ariete Qualche conflitto prossimi giorni si puo’ presentare, attenzione a qualcuno un po’ furbetto che potrebbe comunque farvi rimanere male, nel frattempo qualcosa si sistema e la buona stella vi accompagna, se una cosa va, una migliore arriva

Toro nuove amicizie poco vi convincono, ci potrebbe essere qualche battibecco, ma tranquilli che se qualche dubbio lo avete, verra’ chiarito e sopra tutto, con questo arriva anche una vittoria, un successo che da tempo aspettate. La pentola e’ piena di cose, non sempre sono tutte meravigliose, ma si prendera’ quello che e’ buono e si andra’ avanti come sempre fate

Gemelli qualche simpatico personaggio pur di farsi notare fara’ il furbetto, e cerchera’ d’avere una bella realizzazione con voi, attenzione sara’ pure furbetto ma potrebbe diventare importante per voi quindi occhi aperti

Cancro la chiave per risolvere questioni familiari, o per acquistare casa, o per venderla, o semplicemente per questioni quotidiane pratiche l’avete voi, quello che non sapete e’ che a vostro supporto ci sono le stelle carta di protezione e di realizzazione, quindi qualunque cosa giusta, tendera’ ad andare in porto

Leone un ciclo si sta concludendo, ed e’ ora che permettete al nuovo di entrare, e di solito e’ migliore di quello che e’ gia’ accaduto, infatti per voi sono in arrivo novita’ e cambiamenti possibili anche di lavoro, anche qui una bella svolta e’ pronta, sappiatela accettare senza osteggiarla

Vergine arrivano eventi molto favorevoli per voi, siete in protezione ma arriveranno belle notizie la prosperita’, nuovi incontri e nuove amicizie e per chi e’ in attesa anche l’amore potrebbe affacciarsi, insomma un periodo davvero importante, e’ ora di prendersi qualche soddisfazione

Bilancia qualcosa che si sposta e cambia a voi portera’ fortuna, forse qualcuno che premia la vostra amicizia, o che riconosce il vostro valore e questo sara’ una bella spinta verso un periodo di serenita’ e di tranquillita’, ci sara’ molta ammirazione per voi

Scorpione giornata in cui sarete assorti e il pensiero andra’ a qualcuno a cui tenete, alle cose che si ripetono spesso e alle scelte che dovrete fare importanti per la vostra vita. A fine giornata avrete comunque compreso delle cose che vi faranno stare meglio e troverete delle soluzioni importanti

Sagittario Oggi iniziate qualcosa di nuovo, forse un cambio di direzione un trasferimento a cui state pensando, un viaggio un arrivo una partenza insomma oggi qualcosa che non e’ nella solita routine accade, siete fortemente spinti a fare cose nuove, e nel contempo arriva qualcuno dal passato, sappiate ascoltare e valutare

Capricorno ci sono contatti o con qualcuno della famiglia, figli genitori ecc, o con qualcuno del passato, dove si risolvera’, nonostante la pesantezza e la fatica, qualunque situazione che e’ attualmente in sospeso, e si chiude un cerchio, e’ in arrivo il nuovo

Acquario la situazione generale per voi e’ in fase di cambiamento, discuterete per un accordo che dovrete prendere con qualcuno, ci saranno comunicazioni brevi e un po’ concitate, ma subito dopo ci sara’ una trasformazione e un totale rinnovamento, movimenti proprio atti a cambiare la vostra vita e a risalire bene la china, si apre una nuova era per voi

Pesci arrivano eventi favorevoli e incontri fortunati, buone opportunita’, una buona riuscita in una situazione che facile da gestire non e’ stata, ne verrete fuori bene e comunque il coraggio di affrontare le difficolta’ non manchera’, arriveranno le vostre vittorie



Buona domenica



