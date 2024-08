Astrotarocchi 6 agosto 2024

◄থৣ💖থৣ►Astrotarocchi ◄থৣ💖থৣ►

🌹 06 Agosto 2024 di Cristina Olmi



Ariete ci sara’ nell’arco dei prossimi tempi una collaborazione con un gruppo di persone, che farete veramente con passione e infatti si ottengono bei risultati, la giornata e’ tranquilla

Toro i cambiamenti in atto nella vita di ognuno di noi ci saranno ma saranno lenti e da precari, si torna alla stabilita’ e alla consuetudine che tanto amano le persone del vostro segno, quindi camminate con cautela ma andate avanti, la giornata e’ buona

Gemelli attenzione a qualche notizia ingannevole, non agitatevi, appunto e’ notizia non veritiera, sulla quale pero’, farete chiarezza, la giornata e’ comunque buona

Cancro c’e’ la fine di una sopportazione / sofferenza e un accordo che riporta serenita’ e pace in un periodo dove sembra che queste 2 siano state sconosciute, e’ solo questione di giorni, ma si ripristina la serenita’

Leone qualcosa tende a far sviare i vostri programmi, quelli quotidiani, non date troppo retta e portate avanti le vostre cose, non lasciate nessuno spazio all’ansia e alla poca voglia di fare, tutto sta nella partenza, la giornata e’ buona

Vergine c’e’ una buona notizia in arrivo per voi, sembra riguardare una situazione economica che si sistema, si cambia direzione a questa faccenda e per lungo tempo potrete ritrovare serenita’ e stabilita’ che vi sono mancate, la vostra giornata e’ tranquilla

Bilancia qualcosa si sblocca all’improvviso, tanto da mettervi in agitazione, molto probabile si tratta o di un invito o di un posto di lavoro dove arrivano importanti successi e gratificazioni, la giornata e’ buona

Scorpione in quello che state iniziando ci sono delle complicazioni che sono irrilevanti, ma fastidiose, non badate troppo alle complicazioni, e andate oltre, tutto si risolve in una bolla di sapone e la giornata e’ ottima per voi

Sagittario all’improvviso tagliate via ogni preoccupazione e partite come treni verso la soluzione di problemi che davvero vi hanno stancato e sfibrato, ma tranquille che arrivate dritte a meta e risolvete, la giornata e’ buona

Capricorno qualche accordo si e’ fermato, ma si riuscira’ ad aggirare l’ostacolo e con una bella dose di energia, si cambia direzione e se pur faticoso e all’ultimo minuto si risolve un problema che ha dato filo da torcere, e la giornata e’ buona

Acquario e’ il momento buono per fare dei cambiamenti che se da una parte portano stanchezza e nervosismo, dall’altra sono accompagnati dalla fortuna, quindi se avete in mente un cambiamento, fatelo ora e la giornata scorre liscia

Pesci per voi sono in arrivo dei cambiamenti davvero positivi e con anche belle soddisfazioni che e’ ora che cominciate ad incassare e la giornata comunque e’ buona



Buon martedi



❤ Per info consulenze potete contattarmi su wa al 347 57 49 499 o su messanger