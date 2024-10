Astrotarocchi 5 ottobre 2024

🟠🟠Astrotarocchi 🟠🟠

05 Ottobre 2024 di Cristina Olmi



♈️ Ariete dopo aver riflettuto, si sceglie la strada che aprira’ una buona opportunita’ per voi, sara’ un vero e proprio colpo di fortuna, quindi procedete con attenzione, arriva l’occasione giusta

♉️ Toro qualcosa si e concluso e arrivano comunicazioni per iniziare qualcosa di nuovo, fate attenzione a qualcuno che e’ poco sincero e fa l’amico /a, nel dubbio non parlate e filera’ tutto liscio

♊️ Gemelli si ha il pieno controllo della situazione e questo vi fa stare serene, e cercherete in tutti i modi di evitare situazioni pesanti, fate bene, le idee sono chiare, mettetele in pratica

♋️ Cancro arrivano persone o notizie che rallegrano un momento passato un po’ burrascoso, l’umore riprende quota e potreste passare un fine settimana piacevole e allegro, se cosi e’ fate bene, diversamente comunque la giornata passa tranquilla

♌️ Leone in queste giornate tutto quello che ha a che fare con l’acqua vi porta fortuna, quindi viaggi sul mare o verso mare laghi potrebbe portare nuove opportunita’ da saper cogliere al volo quindi se dovete scegliere una meta, l’acqua e’ perfetta

♍️ Vergine avete recentemente fatto amicizia o la farete a breve con qualcuno di buon carattere che influenzera’ in maniera positiva la vostra vita, avrete interessi in comune che stimoleranno anche voi, qualcuno e’ possibile che approfondira’ in maniera diversa

♎️Bilancia qualcosa s’indebolira’, potrebbe riguardare un amicizia, un amore, un rapporto di qualunque natura, e’ destinato a prendere un’altra strada, ma come sempre chi va lascia il posto al nuovo e migliore, quindi nessun dolore, solo consapevolezza che tutto cambia e tutto si trasforma

♏️Scorpione attenzione a qualcuno, un capo potrebbe essere, che tende a manipolare situazioni e persone a suo favore, bastera’ affermare, con gentilezza, quello che si pensa e verrete lasciati a lavorare tranquilli, ma ricordate e’ sempre un capo, evitate lo scontro

♐️Sagittario si capira’ all’improvviso qualcosa accaduta da dove e’ partita, e quando saprete, riuscirete anche a capire come affrontarla e metterla a posto comunque il fine settimana e’ tranquillo

♑️Capricorno nuovi inizi sono in arrivo per voi, ma fate attenzione a non ripetere i stessi errori, si ripresentano fino a che non cambiate atteggiamento, riflettete prima di fare le stesse valutazioni, e’ ora di cambiare

♒️Acquario Acquario arriva a sorridere la fortuna e lo fa come pare a lei quindi qualunque settore e in qualunque modo, la giornata potrebbe rivelare belle sorprese

♓️Pesci la parola di questo fine settimana e’ riposo, e’ ora di lascia correre la mente e rilassarsi, magari facendo cose che a voi piace fare, il fine settimana e’ comunque tranquillo

