Astrotarocchi 5 giugno 2024

🌹 05 Giugno 2024 di Cristina Olmi 🌹



Ariete arrivano entrate di soldi e la fortuna accompagna, il momento e’ favorevole per tutte le questioni pratiche, per risolverle naturalmente, finisce la confusione c’e’ solo qualche piccolo ostacolo, non bisogna agitarsi ma affrontare metterlo a posto e andare verso il nuovo che porta successo e soddisfazioni, e’ ora di ampliare gli orizzonti e la giornata e’ buona

Toro arrivano notizie importanti per voi, qualcosa si risolve e si chiarisce, inoltre ci saranno accordi con qualcuno per questioni che riguardano lavoro o questioni pratiche, la giornata comunque scorre veloce

Gemelli un accordo e’ sancito, durera’ nel tempo e sara’ un ottimo sodalizio, attenzione a possibili segnali dell’Universo, qualcuno vi e’ vicino e vi protegge, la giornata e’ buona e possono arrivare comunicazioni che si e’ risolto qualcosa

Cancro i desideri possono realizzarsi ma ad una condizione, che si lavori al fianco dello stesso e sopra tutto dovrete crederci, la giornata e’ un po’ faticosa, ma si concretizzano buone cose, arrivano notizie da persone amiche

Leone alcune questioni vi creano dei dubbi, invece di fare un passo avanti e uno indietro, decidete la linea da seguire e perseguitela, arriverete al risultato sperato, arriva un colpo di fortuna che preannuncia una bella rinascita, la giornata e’ buona

Vergine In questa fase di tranquillita’ ci saranno piccole novita’ o un piccolo accordo con qualcuno, che fruttera’ dei guadagni in futuro, e inoltre qualcuno potrebbe dichiararsi, la giornata comunque e’ buona anche per realizzare qualche vostro progetto

Bilancia e’ ora di accettare alcune cose, ma sopra tutto accettare se stessi per quello che si e’, ed e’ bene osservarsi dentro, attraversare le proprie ombre per poi finalmente ritornare alla serenita’, la giornata va comunque bene ed e’ tranquilla

Scorpione qualcuno vi aiutera’ a risolvere una questione e vi guidera’ un po’ verso i passi giusti da fare, nonostante i dubbi di qualunque genere, la situazione si risolvera’ e torna il sereno la giornata e’ tranquilla

Sagittario per voi e’ una giornata di fuoco, nel senso che c’e’ molto molto da fare, e dovrete organizzarvi per bene, e comunque tutto questo vi portera’ ad una buona situazione di guadagno, tanti contatti e tante soddisfazioni, direi che meglio di cosi…

Capricorno chiudete le porte alle vostre spalle, il passato non torna e il futuro e’ davanti a voi, c’e’ molto cammino da fare e non sara’ sempre facile e semplice, quindi approfittate dei momenti di calma per riposare, la giornata e’ impegnativa ma anche positiva per le questioni economiche, le entrate sono buone

Acquario non aspettate il momento giusto, e’ sempre quello giusto per incontrare amici e persone che vi fanno stare bene, organizzate qualcosa anche per riposare un po’ la mente, la giornata e’ ottima

Pesci siete in attesa di molte cose, quello che deve arrivare a voi, arrivera’ senza dubbio, ha i suoi tempi, ma le soddisfazioni le avrete e la giornata e’ buona per voi, arrivano notizie importanti



Buon mercoledi a tutti



