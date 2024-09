Astrotarocchi 4 settembre 2024

◄থৣ💖থৣ►Astrotarocchi ◄থৣ💖থৣ►

04 Settembre 2024 di Cristina Olmi



Ariete perdura una situazione di tranquillita’ e le idee si sono schiarite, e’ solo questione di aspettare che le energie vadano del giusto verso, la giornata scorre tranquilla

Toro il desiderio di evadere dalla routine e’ stato forte, ma siete rientrate nei vostri panni, siete pronte a ripartire verso le vostre mete da conquistare, la giornata e’ buona

Gemelli sembra che la presenza di qualcuno vi renda piu’ audaci e confonderete le idee sopratutto a chi non se l’aspetta, ma ogni tanto per richiamare la fortuna, bisogna fare passi audaci e infatti attirerete la sua attenzione, la giornata e’ positiva

Cancro basta alti e bassi d’umore e’ ora di smettere di piangere e di darsi da fare, nessuno merita tanta sofferenza e voi meritate di essere felici, il come lo sapete gia’ dentro voi stesse, e’ ora di attivarvi

Leone occhio alle spese, potrebbero esserci delle uscite impreviste a cui farete sicuramente fronte, ma bastera’ evitare per qualche tempo spese superflue e la situazione ritorna in equilibrio a stretto giro di tempo, la giornata e’ tranquilla

Vergine giornata in cui i ricordi saranno un po’ fastidiosi invece di crogiolarci nella ” cupaggine,” perche’ non occuparci di cose che ci piace fare e ingannare una giornata che diversamente sarebbe noiosa e pesante? E’ la soluzione ideale

Bilancia una decisione che prenderete portera’ la pace, se sono arrivate notizie che vi hanno confuso sara’ sufficiente non ascoltarle e andare avanti, il ritorno del buon umore e’ vicino

Scorpione State pianificando delle cose, c’e’ molta ansia anche pero’ le soluzioni arrivano dopo tanto penare e patire ci sara’ qualche coppia che diventa ufficiale e dove c’e’ veramente sentimento e amore ci sono inviti incontri anche per non ufficiali

Sagittario potrebbe arrivare una situazione sentimentale appagante e con grande voglia di costruire, stara’ a voi valutare se e’ quella giusta o meno, e comunque l’occasione ci sara’, a volte il destino ci lascia disegnare le strade, la giornata e’ buona

Capricorno arrivano notizie in famiglia o sul lavoro che risolvono e chiudono definitivamente un capitolo, ma prima di ritrovare la serenita’, dovrete un po’ riabituarvi, avere bisogno di serenita’ e quella che dovrete ricercare ora

Acquario un po’ la testa e’ fra le nuvole, rischiate di commettere errori che per carita’ si aggiustano, ma sempre meglio evitare se potete, la giornata e’ per aria, ma dura appunto una giornata sola. non c’e’ nulla di veramente grave

Pesci le difficolta’, come gia’ detto verranno superate, ma nel frattempo c’e’ che dovrete resistere, e che chi puo’ si decida a fare quello che deve nella maniera giusta, la giornata e’ alti e bassi ma passa anche lei veloce

Buon mercoledi a tutti



