Astrotarocchi 4 ottobre 2024

04 Ottobre 2024 di Cristina Olmi



♈️ Ariete le difficolta’ della giornata vengono superate le sofferenze del passato lasciatevelo alle spalle e le questioni attuali si stanno per sistemare, riuscirete anche a scoprire qualcosa si tratta di un accordo che per un colpo di fortuna viene scoperchiato, la giornata e’ comunque buona

♉️ Toro nella giornata di oggi la fortuna arriva ad aiutare, e’ possibile arrivi anche qualche amico e un invito, approfittatene una pausa non rallentera’ le vostre cose e vi distrarra’ per qualche ora, qualche risata non puo’ che farvi bene

♊️ Gemelli arrivano comunicazioni, in generale da chiunque, che decide di dirvi che si pente per qualcosa che ha detto o fatto, la giustificazione sara’ una pena d’amore, stara’ poi a voi essere comprensive o meno, ma ricordate che comunque e’ stata e resta una persona non stabile

♋️ Cancro sono in arrivo per voi, notizie o persona che risolve un problema e lo chiude definitivamente , ci saranno poi scelte da fare, attenzione che queste scelte non siano dettate da ” consigli ” di qualcuno che non e’ una persona seria, e potrebbe portarvi fuori strada, scegliete il consiglio si, ma solo di persone fidatissime

♌️ Leone qualcosa di molto interessante, forse a livello finanziario lo farete con una persona importante, potrebbe essere un investimento con una banca, un affare, dopo aver superato ostacoli insormontabili, e un po’ questo vi ha indurito, ma ora inizia a girare meglio, e finalmente anche per voi spunta il sole, arrivano i successi

♍️ Vergine alcune vostre speranze oltre che concretizzarsi, le vedrete stabili nel tempo, e sopra tutto remunerative, potrebbe essere un hobby che diventa lavoro e comunque gia’ vedere un sogno realizzarsi, non e’ poca cosa, la giornata e’ buona

♎️Bilancia quello che vorreste e’ l’armonia, ma certe giornate sembra che proprio riesce difficile, sta per cambiare il vento e con lui anche voi, arrivano soddisfazioni, e scelte da fare in tutti i settori importanti, alcuni saranno giusti per voi, altri meno, ma importante e’ sapere e credere in quello che si fa, la giornata scorre tranquilla

♏️Scorpione quello che sembra non interessarsi a voi, e’ proprio quello che lo e’, le persone non amano apparire deboli o apparire proprio e quindi si nascondono dietro un dito, se scavate in profondita’ sapete di cosa parlo e comunque arrivano notizie dell’apparente ” indifferente “

♐️Sagittario pensate spesso a qualcuno che ha tradito la vostra fiducia ma direi che si puo’ andare avanti e non guardare troppo in quel punto, focalizzatevi sulle cose buone fatte e lasciate queste zavorre alle spalle camminate piu’ leggeri e vivete meglio

♑️Capricorno ci saranno accordi importanti da prendere con qualcuno, una banca un ufficio statale e risolvete qualcosa per cui aspettate una risposta, potrebbe essere anche qualcosa che vi viene accettato e comunque la giornata e’ buona

♒️Acquario ci sono scelte che dovrete fare, e cercherete la quiete per riflettere e capire cos’e’ meglio fare, state tranquilli riuscite a trovare la strada giusta, e sopra tutto a risolvere da voi le questioni, la giornata e’ un po’ tesa ma buona

♓️Pesci se aspettate notizie da un ente sono in arrivo e sono buone, ci sara’ un po’ da fare attenzione a non farsi fraintendere, riflettete prima di parlare, ma comunque andra’ bene

Buona venerdi a tutti



