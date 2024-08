Astrotarocchi 4 agosto 2024

◄থৣ💖থৣ►Astrotarocchi ◄থৣ💖থৣ►

🌹 04 Agosto 2024 di Cristina Olmi 🌹

Ariete accordi molto fortunati in arrivo per voi, possono essere anche di breve durata, ma molto proficui in termini economici, arrivano anche comunicazioni che riguardano la situazione economica che e’ in via di miglioramento, non si esclude nei prossimi tempi un’ ottima situazione economica. La giornata e’ buona

Toro grazie a i sforzi che avete fatto avete ottenuto dei buoni risultati, ma non siete arrivati in cima alla montagna, dovrete, dopo la pausa estiva, impegnarvi al massimo, per continuare la salita, non mancheranno gli ostacoli, ma non e’ da voi non superarli quindi niente lamenti e andate avanti

Gemelli si superano e si spera di no, gli ostacoli che in questa giornata possono sorgere, se cosi fosse, tranquille farete le scelte giuste e tutto in breve tempo si sistema, qualche dubbio e insicurezza potreste averlo nei confronti di qualcuno, ma si fara’ chiarezza su questo aspetto e torna di nuovo a brillare il sole, la giornata si presenta un po’ alti e bassi ma prosegue decisamente meglio

Cancro le amicizie in questi giorni vi ronzano intorno, hanno la capacita’ di capire che qualcosa non va e stanno facendo davvero tanto per farvi stare bene cercate, se anche non ne avete voglia, di farvi un po’ coinvolgere da loro e cercate, per quanto possibile di liberare la testa da ogni preoccupazione, e’ tempo di riposare e rilassarvi

Leone arrivano per voi notizie gratificanti, forse un aumento di stipendio, forse una qualifica o un nuovo contratto per chi cerca lavoro sta di fatto che delle soddisfazioni arrivano, e il mese proprio cambia aspetto, ( puo’ avvenire nell’arco del mese ) la giornata e’ comunque molto positiva

Vergine ci saranno per voi entrate di soldi extra che non v’aspettate, potrebbe essere qualche rimborso, o qualche lavoro che in precedenza non avete avuto pagato sta di fatto che dovrebbero arrivare e risollevare un umore non proprio al top, la giornata per oggi e’ buona

Bilancia si risolve qualche cosa che un po’ v’aveva fatto pensare e un circolo che si ripeteva, finalmente si ferma, una volta che c’e’ la comprensione, non e’ necessario che si ripeta, ora inizia il vero cambiamento, la giornata e’ tranquilla

Scorpione ci sono affari, se trattate affari, che vanno a buon fine, delle trattative che vanno in porto e’ ottimo in questi giorni, l’uso della parola, che vi fa ottenere molto ma attenzione a non sbagliare parole, senza pensare si puo’ ferire

Sagittario arriva qualcosa che vi risolleva da un umore non proprio al top, e c’e’ un fitto scambio di messaggi con qualcuno, la felicita’ vi rende canterini e allegri, e anche questo ci vuole, finalmente un raggio di sole dopo la tempesta

Capricorno avete bisogno di staccare la spina e riposare i luoghi dove c’e’ mare, lago o comunque acqua sono gli ideali dove non solo riposare ma anche divertirvi, se non si puo’ risparmiate piu’ che potete le energie e cercate di fare cose divertenti, la giornata e’ buona

Acquario attenzione a persone di cui vi fidate, nel tempo potreste scoprire che si trasformano in altro, quindi a parte i fidatissimi, non concedete troppo spazio a nessuno, potrebbe non essere un idea saggia, la giornata comunque e’ buona

Pesci vorreste cambiare di continuo qualcosa, ma la paura di non riuscire vi blocca, orientate la bussola verso il coraggio, senza questo il resto non arriva, usate la saggezza, lei conosce la strada



Buona domenica a tutti

❤ Per info consulenze potete contattarmi su wa al 347 57 49 499 o su messanger