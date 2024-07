Astrotarocchi 31 luglio 2024

◄থৣ💖থৣ►Astrotarocchi ◄থৣ💖থৣ►

Ariete ci saranno accordi che verranno presi ( non subito ) per qualcosa che riguarda i sentimenti, a dirla tutta sembra un impegno sentimentale serio, che ben venga se e’ quello che volete, diversamente potrebbe essere un impegno per qualcosa per cui avete una vera passione e quindi qualunque sia il tipo d’impegno, andra’ bene

Toro arrivano comunicazioni in famiglia e possono riguardare un evento molto positivo, forse l’invito a qualche evento, o una cerimonia, insomma qualcosa di veramente positivo, che portera’ una nota di freschezza anche a voi, un po’ stanchi, e’ ora di rilassarsi

Gemelli c’e’ una certa abilita’ nel trovare soluzioni adeguate alle situazioni, il vostro ” viaggio ” decisamente procedera’ bene per lungo tempo, il tunnel lo avete alle spalle e quindi direi che per ora davvero potete rilassarvi. La giornata procede bene

Cancro solo in famiglia vi sentite al sicuro, e avete ragione quello e’ il posto dove sicuramente non si perde nulla, ma anzi ci si ritempra dalla stanchezza, e comunque inizia anche per voi un momento di serenita’ e di tranquillita’, ovviamente impegni lavorativi permettendo, ricaricate un po’ le pile

Leone tutte le cose fanno giri immensi e poi tornano, ma nel caso vostro e’ bene torni solo la possibilita’ di divertirvi e di riposare, l’anno e’ stato davvero difficile, e’ ora di fare una grigliata insieme ad amici e persone che amate, questo e’ il modo di ricaricarsi

Vergine arrivano inviti da amici ma non avete molta voglia di socializzare, siete proprio un po’ chiusi in voi stessi, ma e’ ora di lasciarlo questo guscio e uscire per il mondo, non tutto e’ brutto e malvagio, bisogna imparare meglio a distinguere, ma riuscirete a fare nuove conoscenze, importanti per voi

Bilancia qualche dubbio lo avete riguardo a questioni e dinamiche familiari, che vi lasciano perplessi, ma non tardera’ molto il chiarimento e cosi si ristabiliranno certi ruoli, e nessuno discutera’ piu’, a volte e’ necessario il caos, per rimettere in ordine il tutto, la giornata e’ di alti e bassi

Scorpione e’ ora di cambiare qualcosa in uno dei settori importanti della vostra vita, quale magari lo sapete meglio voi, c’e’ bisogno di uscire anche per voi dal solito tran tran e scavalcare le famose ” righe ” dove tutto e’ sempre lo stesso, c’e’ aria di rinnovamento per voi

Sagittario la giornata potrebbe risultare faticosa e con perdita di molta energia, c’e’ bisogno invece di razionare sia l’una che l’altra e affrontare la giornata piu’ sereni che si puo’, in questo modo, una cosa per volta riuscirete a sistemare tutto

Capricorno il vostro nemico a volte e’ la tristezza e la malinconia ed il consiglio e’ non farsi prendere da questo stato d’animo e cambiare decisamente rotta verso l’azione e le questioni pratiche, i risultati li vedreste entro sera

Acquario oggi la fortuna ” se la prende ” con voi, ci sono dei benefici dei vantaggi inaspettati che allietano la giornata ma agevolano di molto anche le questioni pratiche. E’ una buona giornata la vostra

Pesci bisognera’ essere veloci nella reazione per superare un ostacolo, ma sopratutto bisognera’ usare l’intelligenza in maniera rapida per stroncare sul nascere ogni difficolta’ e’ una giornata un po’ faticosa

