Astrotarocchi 30 settembre 2024

30 Settembre 2024 di Cristina Olmi



♈️ Ariete a volte un po’ di sano egoismo non guasta, quel leggero malcontento che avvertite, nasce dalla noia della routine, perche’ non vi prendete dello spazio per voi, e vi godete dei momenti di vero relax ? Se vi state domandando quando farlo la risposta e’ ora il momento giusto per dire dei no, e pensare a voi stesse

♉️ Toro ci sono accordi che prenderete con qualcuno, saranno patti o contratti onesti e sinceri, nessuna ombra, nessun dubbio, sara’ qualcosa che durera’ nel tempo, non necessariamente riguarda il lavoro, o i soldi magari sara’ solo un dialogo con qualcuno a cui si tiene e si stabiliscono degli accordi, sta di fatto che funzioneranno

♊️ Gemelli arrivano buone notizie sul fronte lavoro ( prossimi giorni ) tornano persone che da tempo non si vedevano, e in ogni caso sul lavoro le buone notizie sono riguardanti qualche piccolo aumento, qualche categoria che arriva inaspettata ma molto gradita, la giornata oggi e’ tranquilla

♋️ Cancro lasciate credere a chi e’ convinto d’avere le verita’ in tasca, di averle sul serio, la vita poi li convincera’ del contrario, non spetta a voi farli scendere dal piedistallo, l’unica cosa che potete fare e starne alla larga, vivrete meglio, con meno dubbi e piu’ sereni, la giornata scorre serena

♌️ Leone qualcosa che vi ha procurato sofferenza e’ finito, state per arrivare in un porto dove finalmente potrete riposare e riordinare le idee, cambierete diverse cose alla vostra vita e sicuramente in meglio, per ora riposate di piu’

♍️ Vergine all’improvviso qualcosa inizia a marciare nel verso giusto e la fortuna da’ una mano, se ci sono cose in sospeso e’ ora di metterle in ordine

♎️Bilancia la strada da percorrere per ora e’ quella che seguite, ma c’e’ un cambio di direzione che vi portera’ ad avere riconosciuti i meriti e porta un bel cambiamento di direzione in generale un po’ su tutto, dove c’e’ da sistemarsi la fortuna aiutera’

♏️Scorpione attenzione a qualche rapporto insidioso che potrebbe infastidire molto, quando le persone o situazioni non vanno, tagliate i rapporti, non e’ necessario andare d’accordo con qualcuno a tutti i costi

♐️Sagittario il momento e’ buono per capire quello che c’e’ da sistemare e agire, rimandare non e’ piu’ consigliabile, se nulla c’e’ da mettere a posto allora sapete gia’ come agire per evitare di lasciare cose in sospeso

♑️Capricorno qualcosa a livello burocratico / amministrativo si risolve entro qualche giorno, potrebbero esserci anche dei rimborsi o entrate di soldi, forse arretrati che vi spettano, il momento e’ comunque favorevole per entrate di soldi

♒️Acquario ci sara’ soddisfazione in seguito a qualcosa che viene messo in chiaro, e sopra tutto verranno ammessi torti e ragioni di ognuno, a volte le cose vanno chiarite e fino all’ultimo dubbio e comunque la vostra soddisfazione l’avrete

♓️Pesci un po’ di stanchezza inizia a farsi sentire, e’ bene che approfittiate dei momenti liberi per riposare e soprattutto staccare un po’ la mente, ricaricarsi e’ fondamentale e lo state un po’ trascurando, e’ ora di pensarci.



Buona lunedi a tutti

