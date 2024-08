Astrotarocchi 30 agosto 2024

◄থৣ💖থৣ►Astrotarocchi ◄থৣ💖থৣ►

Ariete la fortuna arriva da voi, e comincia a distribuire occasioni e situazioni che vanno colte al volo e’ raccomandato stare comunque attente a non confondere l’occasione buona con altro, quindi va benissimo che arrivi la fortuna, ma sempre facendo attenzione

Toro un qualche spostamento, cambiamento, trasloco, trasferimento sara’ per voi molto positivo, porta vantaggi sia in termini di serenita’ che economici, e’ un ottimo cambiamento

Gemelli potrebbero esserci delle complicazioni a livello sentimentale discussioni, che danno piu’ l’idea di essere provocate per andare a finire a discutere di altro, lasciate cadere la cosa e se riuscite evitate, e’ solo un momento che non va

Cancro alcune questioni finanziarie andranno chiarite con chi di dovere, si troveranno accordi e compromessi, sara’ un po’ una trattativa difficile ma riuscirete ad avere la meglio

Leone la giornata e’ carica di positivita’ e di buona energia dovrete sapere solo come indirizzarla e utilizzarla al meglio che potete, approfittare per risolvere le cose lasciate indietro e cosi oltre l’utile c’e’ anche il dilettevole

Vergine qualcosa vi confonde un po’, sembra un po’ di paura d’iniziare qualcosa, ma se trovate il coraggio in realta’ le cose andranno bene e sara’ una base per altro in futuro, un trampolino di lancio, coraggio non saranno un po’ di nuvole a spaventarvi

Bilancia dopo un po’ di staticita’ cambiate direzione e sembra possano arrivare nuove amicizie e conoscenze interessanti in generale la giornata scorre tranquilla

Scorpione la giornata presenta delle piccole difficolta’ ma a favore avete la volontà di superare e di portare a termine quello che avete in mente. C’è la fate

Sagittario le difficolta’ sapete ormai come superarle, e’ quindi ora di cominciare a realizzare i vostri progetti senza troppo stare a pensare a chi se la prende per cosa, pensate solo a voi stessi e per una volta a soddisfare i vostri desideri e non quelli di altri

Capricorno la giornata e’ intensa e con molte cose da fare, non fatevi prendere dal panico una cosa alla volta e si fa tutto

Acquario andate dritti a meta senza troppo ascoltare il parere di tutti e’ solo cosi che riuscirete a risolvere la giornata ed ad iniziare qualcosa di nuovo, forse anche possibile una nuova conoscenza, la giornata e’ interessante

Pesci ai risolve qualcosa con l’arrivo di notizie che riguardano o il lavoro o la casa, e finalmente torna a risplendere il sole, la giornata e’ ottima per voi



Buon venerdi a tutti

