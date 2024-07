Astrotarocchi 3 luglio 2024

◄থৣ💖থৣ►Astrotarocchi ◄থৣ💖থৣ►

3 Luglio 2024 di Cristina Olmi



Ariete c’e’ un po’ di malinconia per una situazione chiusa o momentaneamente in stallo. Sfruttate questo periodo per voi, per i vostri interessi e per rilassarvi un pò. Potreste ricevere qualche invito da una amica cara, accettatelo, vi farà bene

Toro dovreste un po’puntare i piedi, sia in famiglia sia al lavoro. C’è chi si approfitta della vostra disponibilità per chiedere e delegare, e spesso lasciate indietro i vostri progetti/impegni/lavori. È tempo di rimettere tutti al proprio posto e ognuno con le proprie responsabilitá, la giornata e’ tranquilla

Gemelli in questo periodo ci potrebbe essere un viaggio, uno spostamento. O qualcuno verrà da voi o voi vi sposterete . Può essere un cambio di sede a lavoro o un viaggio di piacere. Approfittarne è la miglior cosa perché ci sono nuovi incontri per voi, e la giornata e’ buona

Cancro il consiglio in questi giorni e’ di dedicarvi un po’ a voi, da troppo tempo non lo fate e siete un pò appesantite interiormente. Meditate, fai un bel bagno di sale ed allontana un pò di questa pesantezza, starete meglio con voi stesse. La giornata scorre liscia

Leone in questi giorni siete prese da un progetto o un obiettivo che faticate a raggiungere. Riceverete un aiuto da chi e’ piu’ esperto e il progetto che avete in mente finalmente prende il volo, per ora la giornata e’ tranquilla

Vergine fra gli amici e le persone a voi care, siete un punto di riferimento, e per questo spesse volte chiedono consigli, e proprio per questo a breve potreste ricevere un regalo, una visita inaspettata o una bella notizia. Tutte cose che vi porteranno belle emozioni, e la giornata e’ buona

Bilancia il momento sicuramente e’ buono per spostarvi e riprendere un po’ fiato dalle fatiche dell’anno, il consiglio e’ proprio divagatevi con gli amici e riprendete quota, le energie ne hanno bisogno e la giornata comunque e’ buona

Scorpione siete in fase di chiusura in voi stesse il consiglio e’ di non nascondervi dietro i vostri impegni lavorativi e le tante cose da fare. Trovate del tempo per voi , c’è qualcosa di bello in arrivo e la giornata e’ comunque buona

Sagittario in questo periodo avete avuto molti dubbi, qualcosa di vero c’e’ ma non e’ cosi nera come sembra, i tunnel hanno comunque sempre un uscita, anche voi vi state avviando verso una nuova era, quindi cominciate a pensare a voi e a risollevare un umore affatticato, la giornata e’ buona

Capricorno arriva per voi una buona opportunità che potrebbe esser proposta sul lavoro. Potreste cambiare semplicemente ufficio, oppure sede…e perché no viaggiare per lavoro. Se colta sarà una buona opportunità per voi. Scegli bene

Acquario è tempo di tagliare via i rami secchi, è ora di rifiorire. Lascia andare, anche se fa male, tutto ciò che ormai è statico e ti appesantisce. Hai bisogno di nuovi stimoli, e dentro di te già lo sai. Datti ascolto e guardati intorno

Pesci cominciate a far caso a tutto ciò che vi accade durante le tue giornate, sul lavoro, tra gli amici o a casa. Qualcuno/a vi osserva, vorrebbe essere al vostro pari ma non riesce, quindi potrebbe voler screditarvi in qualche modo. Occhio a chi tvi ruota intorno



Buon mercoledi a tutti



