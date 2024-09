Astrotarocchi 29 settembre 2024

🟠🟠Astrotarocchi 🟠🟠

di Cristina Olmi



♈️ Ariete aumentano le risorse economiche, e probabile sia dovuto a delle scelte che farete, o che avete fatto in passato e che portano i loro frutti, la domenica scorre tranquilla

♉️ Toro fate attenzione a qualche amicizia che potrebbe essere solo interessata alle vostre cose, cercate di individuare chi puo’ essere e naturalmente tenetevene alla larga, la domenica e’ buona

♊️ Gemelli inizia per voi una nuova fase della vita, dove ci sono molte novita’ in arrivo, c’e’ comunque la possibilita’, molte di piu’ di qualche tempo fa, di cambiare le cose, ovviamente ognuno per quello che ritiene piu’ opportuno, e la domenica scorre tranquilla

♋️ Cancro qualcosa che sopportavate all’improvviso cambia e ci sono scelte da fare, probabile si tratti di lavoro, comunicazioni in arrivo e dopo tanta tempesta passata, dovrete saperla gestire bene e con intelligenza, la vostra giornata e’ buona

♌️ Leone c’e’ allegria, sono previste uscite divertententi approfittate e rilassatevi, c’e’ anche la possibilità di un invito che aspettate da tanto

♍️ Vergine arriva qualcuno in aiuto in un momento in cui vi sentite in difficolta’, una mano la dara’ volentieri ed e’ persona sincera, per voi la domenica e’ un po’ tesa

♎️Bilancia attenzione alla fortuna, oggi bussa da voi, potrebbe arrivare con qualunque mezzo anche aiuti che non vi aspettate in ogni caso che sia la benvenuta, giornata tranquilla

♏️Scorpione arrivano notizie o possibile un incontro con qualcuno che non sentite o vedete da molto tempo a sorpresa ci riparlerete e forse dov’e’ rimasto qualcosa in sospeso, la situazione si mette in ordine, la domenica scorre tranquilla

♐️Sagittario verrete a conoscenza di qualcosa che e’ bene vi teniate per voi, non e’ il momento di tirare fuori verita’ nascoste, piu’ avanti potrete dire la vostra, la giornata procede serena

♑️Capricorno c’e’ una situazione nella quale voi cominciate a stare stretti, e’ ora di chiarire, e di cambiare le cose, mettendo dei limiti, se parlate otterrete quello che volete

♒️Acquario la voglia di agire e’ fondamentale avete molte cose da fare in questo periodo anche se vi sentite sotto pressione, inutile rimandare, fatele e poi rasserenatevi, la domenica e’ tranquilla

♓️Pesci la soluzione a qualcosa e’ in vostro possesso, ancora non ci pensate ma arrivera’, una volta messa in moto, vi fara’ risolvere una questione importante, la domenica scorre liscia.



Buona domenica a tutti

