Astrotarocchi

29 Luglio 2024 di Cristina Olmi



Ariete arrivano notizie da parte di qualcuno a cui tenete che pare sia riuscito a sbloccare qualcosa, in realta’ non sara’ proprio cosi, ma solo in parte, e quindi ancora un po’ di malumore e alti e bassi ci saranno, ma alla fine anche se con piu’ tempo del previsto tutto tornera’ alla normalita’, potreste essere voi stesse che risolvete in parte qualcosa, ma alla fine comunque riuscirete

Toro in famiglia la situazione e’ tranquilla, anche se prossimi giorni un po’ di alti e bassi, ci sono, ritrovate subito la stabilita’ e fate chiarezza nelle dinamiche che non funzionano piu’, e cambiatele, e’ l’unica strada per far comprendere che cambiano le situazioni ma anche le persone e quindi possono cambiare gli atteggiamenti d’adottare con migliori risultati, la giornata e’ tranquilla

Gemelli qualcuno nella vostra cerchia di conoscenze, e’ importante ai fini di aiutarvi in qualcosa che volete realizzare, e questa persona, molto pratica senza dubbio lo fara’ volentieri, ricordate, se cosi fosse di ringraziare l’Universo, non e’ un caso che arrivi a voi, v’accompagnera’ per un tratto di strada a realizzarvi

Cancro scelte importanti che riguardano il vostro futuro lavorativo potrebbero far pensare ad un trasferimento, un cambiamento di mansione o proprio di lavoro, il nuovo inizio e’ alle porte, se sapete gia’ di che si tratta, state sereni le cose andranno bene, anzi meglio rispetto al passato, e’ la giornata e’ buona, imparate ogni tanto a delegare

Leone da una situazione di stallo, di riflessione e di voler guardare le cose da una prospettiva diversa, riuscite a dare un taglio e un cambiamento, non c’e’ nulla che fermera’ le vostre decisioni, e saranno proprio quelle giuste per voi, realizzerete un bel successo

Vergine nonostante a volte sembra tutto perduto, ci si allontana ci si distacca, ci si senta impossibilitati a fare qualunque cosa, la vita pensa bene di darvi una chance e questa non si puo’ sprecare, ci sono nuovi inizi, nuove possibilita’ e anche nuovi successi, tutto dipende da quanto vi fidate di voi stessi e della vita, se si datevi da fare c’e’ tanta strada da percorrere e non e’ tutta pianeggiante, ma ce la farete

Bilancia ci sono novita’ in arrivo per voi, che riguardano la parentela o comunque persone a voi legate da vincoli d’affetto, che vi comunicheranno qualcosa che ha a che fare con un accordo di un qualche genere sara’ da rifletterci seriamente e valutare solo in seconda battuta deciderete se accettare o meno

Scorpione l’inizio dei cambiamenti avanza, attenzione a possibili voltafaccia improvvisi di qualcuno, fatta questa premessa il cambiamento sara’ molto positivo, e sara’ sia in campo lavorativo che sentimentale quindi in pratica un bel cambiamento dove voi siete a capo di voi stessi , prima iniziate, prima finite

Sagittario attenzione che il destino e’ in arrivo anche per voi e porta dei bei cambiamenti, arrivano notizie fortunate fra cui entrate di denaro extra, delle belle sorprese, e successi in piu’ o meno tutto quello che fate, non credo si possa chiedere di piu’ alla vita

Capricorno arrivano soluzioni ed entrate di soldi che sono extra, e la buona fortuna continua a mandare lavoro affinche’ a voi non manchi nulla, se si parla di lavoro automomo, se lavoro dipendente comunque troverete la strada per difendervi egregiamente e la fortuna comunque non manchera’

Acquario anche se ci sono degli ostacoli si supereranno facilmente, e’ importante, laddove c’e’ necessita’ che sia chiarito qualcosa, proprio per non avere nessun conto sospeso, comunque la giornata risulta essere piacevole e occhio a sorprese inaspettate

Pesci vi state muovendo verso qualche accordo patto a cui dovrete tenere fede sara’ faticoso ma anche remunerativo quindi la fatica sara’ ben ripagata e la vostra soddisfazione anche e la giornata scorre tranquilla

Buon lunedi



