Astrotarocchi

29 Giugno 2024 di Cristina Olmi



Ariete qualcosa che riguarda la burocrazia prossimi giorni si mette a posto, ci sara’ la giusta chiarezza e la risoluzione della questione, se non e’ burocrazia potrebbero essere questioni economiche

Toro arrivano notizie di persone amiche, potrebbero uscire fuori delle belle giornate all’insegna del divertimento e anche delle belle chiacchierate, insomma un riposo che davvero vi faccia staccare la spina, e la giornata e’ buona

Gemelli il vostro umore non ha brillato in questi giorni ed e’ ora di tornare a splendere, la giornata e’ tranquilla, ma la testa no, invece forse e’ proprio quella che dovrebbe rilassarsi, sono possibili incontri fra amici

Cancro la giornata e’ improntata sulla voglia di tranquillita’ e leggerezza e se ritagliate dei spazi per voi diventa ottimale, comunque la giornata e’ positiva

Leone la giornata e’ buona state preparando qualcosa che ha a che fare o con un hobby o con lo sport, forse una gara o un nuovo studio comunque vi state impegnando molto e fate bene i risultati sono buoni

Vergine e’ un po’ la noia il motivo di questo fine settimana, forse sperate in qualcosa di piu’ dinamico, ma in realta’ questo non accadra’ e quindi fra un muso lungo e una battutaccia e qualche malumore, il fine settimana passa, e la giornata anche

Bilancia siamo nel fine settimana e stare in famiglia sembra che per voi in questo sia la cosa ottimale da fare, e comunque e’ in arrivo settimana prossima una bella realizzazione forse nel lavoro, comunque il fine settimana e’ tranquillo

Scorpione voi siete come una pietra preziosa, andate maneggiati con cura, laddove non accade, non sarete molto disposti a tacere, quindi dite quello che pensate ma senza troppo esagerare, di sbagliare la presa, puo’ capitare a tutti, la giornata e’ un po’ tesa

Sagittario il castello, metaforicamente parlando, dove vi rifugiate quando c’e’ qualcosa che non vi torna, ( la casa ) e’ l’unico luogo dove riuscite tranquilli a riflettere e a prendere decisioni, e questo fine settimana forse davvero e’ questo che serve, riposo e prendere decisioni, approfittatene, la giornata comunque e’ buona

Capricorno avete delle perplessita’ riguardo il passato, alcune cose non sono chiare e cercate il modo di comprenderle, non sempre e’ cosi facile e semplice tuttavia alcune cose saranno chiare a breve, altre non ci sara’ mai risposta, la giornata e’ comunque positiva

Acquario c’e’ finalmente l’inizio di qualcosa che e’ da un po’ che aspettate, sembra qualcosa che ha a che fare con il concreto, lavoro soldi e comunque di qualunque cosa si tratti, andra’ bene, la giornata e’ buona

Pesci c’e’ la partenza di qualcosa che a voi preme molto, e sara’ una partenza in grande stile, non era messo in conto, ma i fuori conto di questo tipo sono davvero positivi, e anche la giornata di oggi lo e’



Buon sabato



