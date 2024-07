Astrotarocchi 28 luglio 2024

◄থৣ💖থৣ►Astrotarocchi ◄থৣ💖থৣ►

28 Luglio 2024 di Cristina Olmi



Ariete per voi ci sono delle scelte da fare per raggiungere il successo che volete, sia di tipo sentimentale che lavorativo, preferirete la via meno impervia, ma piu’ solida e stabile nel tempo, arriva in aiuto un uomo capace di consigliare al meglio voi, anche in base alla situazione che avete, e ne nasce un rapporto di fiducia e di stima, oltre che di collaborazione, ottimo, se riguarda l’amore lui un po’ razionale e voi molto meno, in ogni caso ci sono belle realizzazioni in vista

Toro ci vuole coraggio per le persone un po’ abitudinarie a sovvertire le stesse per qualcosa di nuovo, ma e’ questo che dovrete affrontare, nuovi inizi, quindi nuove abitudini ed essere anche razionali, essere capaci di lasciare tutto indietro per realizzare i vostri successi, di qualunque portata e natura siano, e’ ora di muovere i primi progetti e passi, riuscirete nonostante la diffidenza, siete tenaci e caparbi, ce la farete

Gemelli ci sono ottime novita’ in campo economico che vi renderanno un po’ ” asso pigliatutto ” arrivano bei successi e altrettanto bei riconoscimenti sia verbali che materiali, siete uscite dal tunnel e siete inondate di luce, andra’ molto bene il settore economico e di conseguenza anche il resto, andate dritte per la vostra strada

Cancro arriveranno notizie di una donna, che ha da criticare qualcosa che voi avete fatto, in realta’ lei e’ un po’ convinta di avere delle verita’ in tasca e in passato qualche diverbio c’e’ stato, compresa una rottura, saprete voi come gestire questa cosa, sta di fatto che forse un chiarimento sara’ opportuno e il resto chi vivra’ vedra’ deciderete voi il meglio

Leone molte cose le avete realizzate avete lavorato molto e un po’ di mano, la dea bendata l’ha data, ma ancora dovete ultimare delle cose, non sapete bene come procedere, e i dubbi non aiutano di certo, scegliete di dare tempo al tempo e le risposte poi arriveranno, quindi per ora potete stare tranquilli e rilassarvi

Vergine quando pensate a qualcosa in particolare vi auto – bloccate per paura di sbagliare, ma nessuno potra’ farlo al vostro posto, quando vi sentirete a vostro agio con la vostra idea quello sara’ il momento giusto per agire, non rimandate troppo, i treni si perdono in questo modo.

Bilancia ci sono delle perplessita’ che avete rispetto ad eventi del passato e dove pensate d’aver sbagliato, non serve criticarsi aspramente, ci vorrebbe un po’ piu’ di dolcezza verso se stessi e gli altri, anche nel farsi un’idea delle cose, in ogni caso, questo malumore passa, e il fine settimana scorre liscio

Scorpione la pazienza sembra essere finita, e siete a rischio crollo stanchezza, e’ ora di fermarsi e di riposare, e di nutrire le vostre speranze che vanno nutrite coccolandole, non siamo certi che le vedremo realizzate, ma tentare non nuoce

Sagittario qualche notizia informazione o ” sentito dire ” potrebbe irritarvi piu’ del solito, non mettete il muso lungo, a triturare pensieri, lasciate fare, esistono persone che vivono di chiacchiere e di poco uso della testa, non ci pensate e andate dritti per la vostra strada

Capricorno due persone completamente diverse inizieranno a corteggiarvi, una pragmatica e l’altra sentimentale quella pratica inizia un corteggiamento serrato, l’altro propone qualcosa di piu’ soft e meno invasivo, a voi la scelta

Acquario in arrivo per voi un’eccellente proposta e’ un uomo che vi propone un affare che sembra essere buono per voi, la speranza e’ per voi e la controparte che possa funzionare, e secondo loro si, meglio comunque come sempre essere cauti e piano piano avviare la cosa, chissa’ che le buone stelle non vi aiutino ?

Pesci a voi potrebbe capitare di dover cambiare citta’, abitudini, ma non e’ poi male, a volte i tagli con certi vincoli non sono poi cosi da disprezzare e questo vi permetterebbe di ricominciare una nuova vita, nuove amicizie, nuovi amori e tanta tanta serenita’ in piu’ , pensateci

