Astrotarocchi 28 giugno 2024

🌹 28 Giugno 2024 di Cristina Olmi 🌹



Ariete la giornata e’ tranquilla arrivano messaggi forse di qualcuno che non si sente da tempo, per un uscita, male non fa, se serve per divagare la mente, che ben venga

Toro la giornata e’ impegnativa, potrebbero arrivare notizie inerenti contratti, patti per un nuovo lavoro, o anche la concessione di un prestito, insomma comunque le questioni sono positive e la giornata scorre

Gemelli attenzione a qualcuno che magari per gioco cerca di farvi saltare un po’ la mosca al naso, non raccogliete provocazioni potrebbe finire in discussione, la giornata e’ un po’ tesa ma cammina bene alla fine

Cancro fate attenzione a colleghi che cercheranno in qualche modo oggi di avere ragione su qualcosa se ce l’hanno chiedete scusa e si risolve, se non ce l’hanno lasciate comunque correre per oggi senza indispettire nessuno, si fa in tempo a riparlarne, la giornata e’ un po’ tesa

Leone si cercheranno soluzioni per questioni di ordine pratico in famiglia , per chi e’ single la giornata scorre tranquilla, non c’e’ molta voglia di cercare qualcosa, si preferisce la quiete di casa, la giornata e’ proprio nella norma

Vergine sulla base di alcune comunicazioni che voi avete dato all’improvviso qualcosa che non era chiaro, lo diventa e questo permettera’ di dare il via a qualcosa di nuovo, che appunto aspettavate, la giornata comunque e’ di grande fermento ma ottima

Bilancia qualche piccola spesa imprevista puo’ saltare fuori, ma niente paura sono cose che si risolvono nell’immediato e infatti c’e’ subito la tranquillita’ e la fine di questa piccola perdita, la giornata comunque e’ buona

Scorpione arrivano notizie per qualche spostamento movimento che bisognera’ fare e che porta a voi fortuna, quindi se dovete fare qualcosa e vi spostate, una piccola giocata ( con moderazione ) fatela, non si sa mai, la giornata e’ buona

Sagittario c’e’ qualcosa che dovrete un po’ scavare a fondo per capire meglio, e vi verra’ chiesto proprio di alcuni passaggi non chiari da qualcuno, potrebbe essere un commercialista o una richiesta fatta per cui servono altri documenti, comunque la giornata e’ un po’ scocciante, ma alla fine passa

Capricorno per risolvere un momento di confusione, c’e’ una chiave che apre tutte le porte, si chiama amore, non si deve essere disposti a tutto, ma anzi, proprio perche’ ci si vuole bene, si va avanti e si vive comunque, poi come si dice : se sono rose fioriranno

Acquario a volte sopportare e pazientare per qualcosa e’ un valore aggiunto, il destino in compenso vi fa un regalo, vi fa risolvere entro breve tempo qualcosa a cui tenete molto ed e’ in sospeso, finalmente tornate a respirare un po’, la giornata e’ ottima

Pesci qualcosa anche a voi arriva all’improvviso, per chi cerca lavoro una bella firma di un contratto e una vittoria quasi schiacciante sulle avversita’, possibile ci voglia qualche gg ma la firma la metterete e le prossime giornate, cambiano colore



Buon venerdi a tutti



