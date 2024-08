Astrotarocchi 27 agosto 2024

◄থৣ💖থৣ►Astrotarocchi ◄থৣ💖থৣ►

🌹 27 Agosto 2024 di Cristina Olmi 🌹



Ariete qualcosa inizia a muoversi concretamente, arrivano aiuti insperati, chiarimenti, occasioni per riuscire a portare avanti i vostri progetti, e saranno portati avanti bene tanto a tal punto da vederli realizzati in breve tempo, sta a voi non mettere paletti alle possibilita’, la giornata e’ buona

Toro se c’e’ qualcosa che non vi e’ chiara, osservate attentamente intorno a voi, fra le amicizie, e infatti per una mano dalla fortuna arrivano le risposte che cercate proprio da loro, la giornata scorre liscia

Gemelli c’e’ ancora un tuffo al cuore che si ripresenta, e’ in arrivo qualcuno o qualche situazione che potrebbe ribaltarvi la vita, vivrete momenti belli e anche molto intensi, la giornata, per ora, e’ tranquilla

Cancro attenzione alla fiducia mal riposta nei confronti di qualcuno, che amico non e’, se ci pensate bene, riuscite anche ad individuare chi puo’ essere e comunque in ogni caso lo capirete e vi allontanerete, la giornata e’ comunque positiva per voi

Leone una volta capita la strada, potete solo iniziare ad aprire le porte e ad affrontare i vari step per arrivare dove desiderate, non sara’ facile ma riuscirete nel vostro intento. E’ ora d’incamminarsi

Vergine c’e’ un po’ aria di baruffa in famiglia, evitate le polemiche e andate oltre e’ solo una giornata piu’ complicata delle altre, ma pure lei passa e va, ascoltate e lasciate correre, la giornata e’ di alti e bassi

Bilancia ci sono stati momenti di grandi insicurezze, ma state per recuperare terreno e fiducia in voi stessi, questo e’ un bene, vi permettera’ di fare passi avanti e realizzare belle mete

Scorpione la fortuna e’ in arrivo per voi, e’ bene tenere le antenne dritte ci sara’ l’occasione e forse qualcuno una mano ve la da’, e’ esattamente questo che vi aiutera’ a risolvere situazioni noiose e a chiuderle definitivamente, la giornata e’ buona

Sagittario ci saranno giornate impegnative fra lavoro e famiglia, cercate di organizzarvi al meglio ed evitate piu’ possibile scontri epocali che non hanno motivo di esistere, tranne per un po’ di caos che puo’ verificarsi, cercate di rimanere sereni, la giornata e’ un po’ su e giu’ di umore

Capricorno siete in armonia con voi stesse e presto anche questo si riflettera’ all’esterno, quindi inizierete ad attrarre persone solari e tranquille, proprio quello che cercate, e quello che ora siete dentro, la giornata e’ buona per voi

Acquario attenzione ai sogni possono essere premonitori oppure a qualcuno che da poco avete conosciuto e che non e’ del tutto sincero, in ogni caso fate attenzione e la giornata e’ tranquilla

Pesci qualcosa che aspettate da un ente, sta per arrivare e la risposta dovrebbe essere positiva per voi, e un’altro tassello si sblocca a vostro favore, la giornata e’ buona



Buon martedi a tutti

❤ Per info consulenze potete contattarmi su wa al 347 57 49 499 o su messanger