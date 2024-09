Astrotarocchi 26 settembre 2024

🟠🟠Astrotarocchi 🟠ðŸŸ

26 Settembre 2024 di Cristina Olmi



♈️ Ariete c’e’ una vittoria in arrivo per voi, per ora c’e’ un ritardo e mancanza di una direzione, presto le cose cambieranno, un po’ di pazienza e tutto s’aggiusta, non prendete decisioni per ora

♉️ Toro c’e’ qualcuno che vi e’ amico /a sul posto di lavoro e’ persona affidabile con cui potete confrontarvi e sostenervi, avra’ bisogno del vostro aiuto, datelo se potete

♊️ Gemelli vi state avviando verso un cambiamento di direzione ci sono entrate di soldi extra che riceverete, e la fortuna che comunque vi e’ accanto, un periodo in cui arrivano belle sorprese che non guastano mai

♋️ Cancro potrebbero in questo periodo nascere relazioni dove c’e’ da parte di ambedue molta sincerita’, e sopra tutto del sentimento, che sara’ proprio la benzina di questo rapporto, vivetevelo senza paure

♌️ Leone c’e’ necessita’ di attesa per veder sistemate le cose come volete voi, sostanzialmente si risolvono, ma e’ il tempo che combattete, anzi meglio non combatterlo e nel frattempo fare altro, solo cosi la sensazione che passi prima vi fara’ stare sereni, la giornata e’ buona

♍️ Vergine in questo momento avete una grande creativita’ e la capacita’ di comunicazione ottima, quindi stringerete nuove amicizie e perche’ no, anche un amore, insomma il momento e’ buono quindi non facciamocelo sfuggire

♎️Bilancia attenzione in questi giorni a prendere decisioni avventate che avrebbero conseguenze molto fastidiose, e’ meglio per qualche giorno evitare scontri provocazioni e fastidi e se dovete prendere una decisione aspettate qualche giorno

♏️Scorpione state attraversando un momento difficile, un po’ di sfiducia, scarsa voglia di fare, l’invito e’ quello di contrastare fortemente questa fase e presto comunque le situazioni non a posto lo saranno, ma e’ ora di muoversi

♐️Sagittario avete bisogno di contatto con la natura, per ricaricarvi e questo vi dara’ di nuovo voglia di essere tenaci e vi fara’ tornare la voglia di perseguire i vostri obiettivi, che ovviamente raggiungerete, ma prima dovrete ricaricarvi, la giornata e’ tranquilla

♑️Capricorno c’e’ per voi la fine di un tormentato periodo e arriva la soluzione, insperata, di un problema, se c’e’ stato qualche malinteso a breve verra’ chiarito e se c’e’ qualcuno che v’interessa a breve iniziera’ un buon dialogo, si avvicina un buon periodo

♒️Acquario ci sono mete che non e’ il momento che voi otteniate, incaponirsi non serve perdete tempo, queste andranno in porto quando e’ il momento, per ora fate nuovi progetti piu’ alla portata quotidiana

♓️Pesci la chiave per uscire dalla gabbia, l’avete voi in tasca, e parlo della gabbia in cui vi sentite, e’ un percorso veramente difficile il vostro, ma proprio per questo vedrete realizzato il vostro sogno, e’ solo questione di tenacia e tempo



