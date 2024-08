Astrotarocchi 26 agosto 2024

◄থৣ💖থৣ►Astrotarocchi ◄থৣ💖থৣ►

🌹 26 Agosto 2024 di Cristina Olmi 🌹



Ariete alcuni cambiamenti sono gia’ avvenuti e restano per lungo tempo, altri avverranno ma verranno fatti nella piena convinzione di essere nel giusto, ed e’ cosi che andra’, la giornata scorre tranquilla

Toro c’e’ incompatibilita’ fra qualcosa che volete voi ed altri, o ci lavorate con molta diplomazia e raggiungete un compromesso o l’idea per ora va accantonata, in attesa di tempi migliori, e comunque la giornata e’ un po’ di alti e bassi

Gemelli arrivano notizie e soddisfazioni, se fate un lavoro in proprio da parte di persone che vi stimano, e vi daranno soddisfazione, se il lavoro non e’ indipendente non escludo gratificazioni da parte dei vostri capi, la giornata e’ buona

Cancro arrivano notizie dal cuore e con loro anche la fortuna gira dalla vostra parte portando un miglioramento netto sull’attuale situazione, si dovranno cambiare delle cose, piccoli aggiustamenti che i rapporti che crescono fanno, il periodo e’ buono per voi

Leone non e’ sempre semplice sopportare tutto e tutti, ma nella giornata qualcosa la dovrete tollerare, ma se lasciate scivolare tutto di dosso, allora la giornata scorre liscia e senza nessun problema

Vergine ci saranno nuove iniziative che prenderete, siete vulcani pronti ad esplodere ma nel senso di essere iperattivi, impegnati e con nessuna voglia di essere fermati da nessuno, insomma treni in corsa per raggiungere le vostre mete e riuscirete.

Bilancia ci sono accordi che si fermano in maniera definitiva, e non si ha voglia di stare li a ripensarci e fate bene, guardate avanti che di meglio deve arrivare, quando si chiude il vecchio arriva il nuovo e la giornata scorre via liscia

Scorpione quando si hanno le idee chiare e si sta percorrendo la strada giusta, non ci sono grandi difficolta’ ad arrivare a meta ed e’ quello che state facendo, ma ogni tanto ricordatevi di tirare il fiato e riposare

Sagittario inizierete a conoscere molte persone, in mezzo a queste qualcuno e’ interessante, probabile inizi una frequentazione che nel tempo si puo’ trasformare, ma per ora rimanete nel qui e ora e giorno per giorno valuterete, la giornata e’ buona

Capricorno faticate un po’a riprendere i ritmi normali, ma si sa che e’ un po’ per tutti cosi, per voi arrivera’ molto da fare ed e’ per questo che faticate, ma niente paura siete coriacei e ben presto correrete a pieno regime, la giornata e’ tranquilla

Acquario dopo la pesantezza pensare di fare qualcosa di nuovo vi riporta l’entusiasmo a mille, ed e’ proprio questo che sta per accadere una nuova situazione si sta preparando per voi, eliminate quello che non serve, occorre spazio per il nuovo

Pesci a malincuore ogni tanto tornate a pensare a ieri, non avete colpe e la nostalgia non aiuta, fate le vostre battaglie per raggiungere i vostri risultati, tutto quello che doveva essere e’ stato, per il resto costruite una nuova casa e ci sara’ una parte del passato che nel futuro ci sara’, abbiate fede

Buon lunedi a tutti



