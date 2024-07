Astrotarocchi 25 luglio 2024

◄থৣ💖থৣ►Astrotarocchi ◄থৣ💖থৣ►

25 Luglio 2024 di Cristina Olmi



Ariete il confronto aspro che state vivendo e’ destinato a finire, le vostre radici, per quanto provino a distruggerle, non ce la faranno mai a sdradicarle, siete autentiche querce non v’abbattete cosi facilmente, quindi niente paura e andate avanti

Toro qualche preoccupazione nei prossimi giorni potreste averla ma niente da temere, anche queste si risolveranno, la voglia di svagarsi e’ sempre piu’ forte, resistete a gli ultimi scogli, poi sara’ divertimento e relax

Gemelli e’ possibile che fisicamente lavorate ma la mente vaga verso altre direzioni e ci sta, le vacanze stanno per iniziare, ma anche le novita’ per voi sono in arrivo, e arrivano nuove conoscenze, interessanti.

Cancro arrivano notizie di qualcuno a cui volete bene ed e’ possibile anche un ritorno, se c’erano situazioni extra, quindi lui impegnato, potrebbe aver chiuso ed essere libero valutate voi se ancora lo volete

Leone Oggi potreste ricevere notizie da una persona amica la quale vi da’ delle informazioni di qualcosa che si e’ perso, qualcosa che potrebbe avere a che fare con affari o soldi, tenetela per voi questa notizia, piu’ avanti vi sara’ utile non datene comunicazione a nessuno

Vergine niente amori all’orizzonte per il momento, ma buone amicizie con le quali condividere ideali, passioni e iniziative simpatiche saranno l’argomento principale di queste giornate cosi afose, l’amore puo’ attendere

Bilancia per chi ha a che fare con l’uso della parola nei prossimi giorni dovra’ fare attenzione a fraintendimenti e possibili cose dette sui denti che non sempre sono la migliore cosa da fare, se si puo’ evitare direi che e’ meglio

Scorpione Il mondo e’ pieno di possibilita’ siamo noi che dobbiamo decide quale strada prendere, importante e’ sapere esattamente che cosa vogliamo e desideriamo, ci possono essere occasioni fortunate da cogliere al volo, occhi aperti

Sagittario sapete essere accoglienti e generosi, ma a volte, quando le cose non marciano completamente come sperate inizia a soffiare vento di burrasca, gli altri restano perplessi, e’ sufficiente dire che non e’ la giusta giornata e gli altri capiranno, e voi aspettate che passi la tempesta per poi riprendere le vostre cose

Capricorno accordi finanziari sono in vista e saranno veramente vantaggiosi per voi, sanciranno la vostra stabilita’ e il vostro sacrificio verra’ ripagato, la giornata e’ buona

Acquario per voi sono previste entrate extra e guadagni insperati, possono arrivare da qualunque parte, e questo vi permette di mettere a posto qualcosa in sospeso, la giornata e’ buona

Pesci molti pensano ad uno spostamento e cambiamento vero e proprio di vita, o di lavoro e comunque nonostante ancora qualche nuvola c’e’ il miglioramento netto c’e’, e la giornata e’ buona

Buon giovedi a tutti



