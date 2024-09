🟠🟠Astrotarocchi 🟠🟠

24 Settembre 2024 di Cristina Olmi



♈️ Ariete molto probabile nel prossimo futuro o qualcuno si trasferisce o torna, piu’ in generale dopo un periodo difficile inizia il miglioramento, la giornata e’ buona

♉️ Toro arrivano nuovi accordi con qualcuno, se lavorate al pubblico con nuovi clienti se così non e’ arrivano contratti, scatti ed entrate extra, la giornata e’ positiva

♊️ Gemelli arrivano notizie d’amore e un po’ vi sentirete confuse, e’ normale e, pare per chi vive relazioni extra e’ possibile che sull’altro fronte si litighi molto. La giornata e’ un po’ per aria

♋️ Cancro qualcosa viene definitivamente chiuso e da oggi inizia un nuovo percorso, molto interessante per voi, attenzione solo a fare scelte ponderate e non troppo d’istinto, la giornata e’ positiva

♌️ Leone qualcosa che vi passa per la testa sara’ un idea veramente interessante da portare nel concreto, a volte le cose che per sbaglio arrivano, sono le migliori, la giornata e’ buona

♍️ Vergine il lavoro, dopo un periodo di alti e bassi, sembra finalmente stabilizzarsi, attenzione solo a qualche collega che disturba, ma sono cose risolvibili e la giornata scorre liscia

♎️Bilancia arriva la fortuna e con essa l’occasione di cambiare qualcosa in meglio, non perdete l’occasione che puo’ cambiare a cascata anche altro, la giornata e’ davvero interessante per voi

♏️Scorpione qualche accordo preso qualche tempo fa, comincia a scricchiolare, qualcosa l’istinto vi dice che non va, provate ad andare a fondo e la verita’ verra’ fuori

♐️Sagittario vi muovete verso la soluzione di qualche questione veramente pesante, ed ad aiutarvi, se e’ una questione legale si tratta di un uomo di legge, se non lo e’ comunque se ne viene a capo e la giornata comunque e’ tranquilla

♑️Capricorno la fortuna sembra voler camminare vicino a voi oggi e agira’ un po’ come crede, sul lavoro su soldi su situazioni ingarbugliate, e magari si fara’ anche chiarezza, comunque la giornata e’ positiva

♒️Acquario all’improvviso avrete le idee piu’ chiare su cosa fare e nel mentre arriva una bella dose di fortuna energia e successo in tutti i settori con belle realizzazioni, e un bel po’ di ottimismo che non guasta mai, la giornata e’ buona

♓️Pesci questo cuore deve essere un po’ riparato e dovete cambiare direzione, non rimanete in stallo sul dolore, andate oltre e sopra tutto vogliatevi bene tanto



Buon martedi a tutti

