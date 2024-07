Astrotarocchi 24 luglio 2024

◄থৣ💖থৣ►Astrotarocchi ◄থৣ💖থৣ►

🌹 24 Luglio 2024 di Cristina Olmi 🌹



Ariete ci sono notizie in arrivo, e queste vi permetteranno di far ” viaggiare ” la mente su come realizzare un progetto, e la strada la troverete, la realizzazione sara’ totale

Toro troverete la capacita’ dentro di voi, di far comprendere esattamente quello che volete, a chi vi sta intorno, ci sara’ la comprensione ma anche l’aiuto vero e proprio per portarvi a realizzare la vostra idea e la concretizzerete con un buon risultato

Gemelli chiusa una fase buia ecco che rinascete a nuova vita, in tutto questo c’e’ la bellezza del vostro animo, la fortuna e un segreto che coltivate, la notizia buona e’ che lo realizzerete

Cancro evitate i pensieri tristi, i ricordi e i ritorni al passato, e’ ora di scrivere una nuova pagina della vostra vita, cambiate direzione e vedrete che in un attimo si sblocca tutto, e’ ora di farlo

Leone qualcosa all’improvviso e in maniera totalmente imprevista riesce a risolversi, non buttatevi giu’, quando tutto sembra perso e buio, arriva all’ultimo minuto qualcosa a mettersi a posto e cosi andra’ per voi

Vergine i cambiamenti di cui tanto si e’ parlato, sono in evidente movimento, l’energia e’ davvero ottima, un sole porta chiarezza, vittoria, lealta’, insomma non e’ proprio poca cosa, cercate di sfruttare l’onda positiva, e cambiate quello che non va piu’ e’ ora

Bilancia con un po’ di astuzia trovate una chiave e con questa riuscite a fare chiarezza su una situazione che non vi va ne’ su ne’ giu’, una volta compreso sarete voi a decidere cosa fare o no, e vorrete comunque la vostra soddisfazione, l’avrete

Scorpione ci sara’ un chiarimento che avrete con degli amici, c’e’ confusione al momento, ma qualcuno o qualcosa fara’ luce e allora avrete la vostra soddisfazione, per il momento tacete e osservate

Sagittario qualcosa di nuovo che nasce in questi giorni, potrebbe essere amicizia, nasce non solo sotto una buona stella ma anche molto sincera e onesta come cosa, nascera’ una bella complicita’ e intesa, durera’ nel tempo

Capricorno qualcuno di poco affidabile usera’ una riunione, un occasione per mettere in atto i suoi piani subdoli vuole confondervi troppe chiacchiere non portano niente di positivo

Acquario fate attenzione a quello che dite, potrebbe essere male interpretato e di li alla discussione il passo e’ breve, potete tranquillamente evitarlo e non trascinarvi dietro nulla, o chiarite o evitate

Pesci giornata di tranquillita’, ma qualcosa vi dice che stare sereni non va bene, vi sbagliate potete rimanere tranquilli non c’e’ nulla che non va e a tutto comunque c’e’ sempre rimedio

Buon mercoledi a tutti



❤ Per info consulenze potete contattarmi su wa al 347 57 49 499 o su messanger