Astrotarocchi 23 settembre 2024 di Cristina Olmi



Ariete qualcuno dichiarera’ il suo affetto e la sua lealta’ verso di voi e, anche per voi inizia la fase di corteggiamento di qualcuno che avevate notato, ma non aveva mostrato particolare interesse, ebbene adesso e’ il momento giusto per iniziare e quindi si muovera’, arrivano belle giornate per voi, e questa in particolare e’ positiva

Toro finisce una sofferenza durata a lungo arrivano notizie di un bel cambiamento che forse prevedera’ anche uno spostamento distante da voi, attenzione solo che non sia un canto di sirena, qualcosa di cui diffidare, e in ogni caso nel breve periodo arriva un chiarimento e la soddisfazione totale, oltre a realizzare una vostra meta, il momento e’ positivo per voi

Gemelli un ostacolo viene definitivamente rimosso e bloccato, era d’intralcio ai vostri progetti, che finalmente si avviano e si realizzano nel medio lungo tempo, gli sforzi varranno veramente la pena e la soddisfazione sara’ molto forte, la giornata e’ tranquilla

Cancro State compiendo grandi sforzi per ” navigare ” la vita, vi sentite come se fossero diminuite le possibilita’ per voi, ma da ieri ad oggi non e’ cambiato nulla, tranne la voglia di combattere che non dovete mai perdere, si vince e si perde, fa parte del pacchetto vita, ma non potete pensare che per voi non c’e’ piu’ nulla, c’e’ ancora tanta strada da fare e tante possibilita’, rialzatevi e partite

Leone questioni economiche debbono essere revisionate e i conti messi in ordine, potrebbe arrivare una spesa extra inattesa, che pagherete sicuramente, ma un po’ di tensione la crea, meglio prevenire che curare e se non arriva, ancora meglio

Vergine a volte pensate di rinunciare all’amore, ma non e’ la via giusta smettere di amare, decidere cosa va bene per voi e no, si lo e’, ed e’ questo che dovreste fare, decidere cosa fa per voi, e in automatico, si fa la selezione, questo non esenta dalla sofferenza, ma ne diminuisce molto le possibilita’, ed e’ quello che farete, decisamente andra’ meglio, inizio settimana un po’ pesante

Bilancia sono possibili soldi in arrivo, potrebbero arrivare da eredita’, da liquidazioni, da prestiti, ma anche da possibili fonti inaspettate, quindi se cosi e’, la giornata andra’ piu’ che bene

Scorpione ci sono ottime notizie per chi aspetta un ritorno, qualcuno anche di nuovo inizia a corteggiarvi, e ci sono riconciliazioni in vista, si parlera’ di lealta’ sincerita’ e il prendersi cura uno dell’altro, insomma un momento buono, che va goduto fino in fondo, la giornata e’ positiva

Sagittario arrivano comunicazioni che riguardano i soldi e sopra tutto il via libera ad un nuovo progetto, che per ora e’ in mente ma a breve metterete in pratica, con anche un bel risultato economico e soddisfazione personale, la giornata e’ positiva

Capricorno attenzione a qualcuno che cerca d’imbrogliarvi, e all’improvviso lo capirete anche, quello e’ il momento di dire quello che pensate e allontanarvi, certe persone non vanno tenute vicino a se, sono dannose per loro e per gli altri, la giornata comunque scorre bene

Acquario chiuso un capitolo ormai siete diretti verso altre mete ci sono ancora sacrifici da fare ma alla fine ripagheranno gli sforzi fatti, sono previste entrate di soldi extra e la giornata comunque e’ positiva

Pesci la giornata scorre tranquilla ma il pensiero e’ fermo su qualcosa per cui aspettate la risposta che arrivera’ e sembra essere positiva per voi, e’ nel frattempo che passa il tempo che non riuscite a placare l’ansia, passa anche questa e tutto si sistema

Buon lunedi a tutti



