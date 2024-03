Astrotarocchi 23 marzo 2024

ღღღ Astrotarocchi ღღღ🌹 23 Marzo 2024 di Cristina Olmi 🌹



Ariete in qualche modo, siete un po’ magiche, sentite gia’ prima di porre una domanda, la risposta, dovreste coltivare questa capacita’ e stimolarla, nel frattempo si sono avviati i nuovi progetti, e quindi se con un occhio, tenete sotto controllo l’istinto con l’altro tenete d’occhio l’avvio di queste nuove situazioni, un po’ faticoso ma riuscite in tutto, direi una buona giornata la vostra

Toro siete passate per zone buie dove niente sembrava mai cambiare e in effetti niente cambia a parte i personaggi, ma c’e’ una diversa consapevolezza, si raggiungono le mete prestabilite perche’ come tutti, la luce l’avete dentro, quando comprendete questo, trovate la vostra stabilita’, la giornata e’ tranquilla

Gemelli attenzione alle doppie facce, alla non sincerita’ e a discussioni altrettanto non sincere, ma troverete le vostre risposte, e sbloccherete qualcosa che sembra immobile, non lo e’, solo non riuscite a vederlo, non concentratevi sulle doppie facce, ma sulle soluzioni che di sicuro troverete, la giornata e’ buona

Cancro dalla vostra parte avete una buona vitalita’, ottenete dei buoni risultati, e avete abbastanza coraggio per superare ogni montagna che vi capita davanti, siete fortemente protetti, dovreste solo mettere a fuoco qualcosa che e’ capitato e che ancora non vi e’ chiaro. Se anche avete controllato, ripassateci di nuovo, una risposta arriva sicuramente

Leone dovrete ascoltare l’istinto che funzionera’ da indicatore, di direzione, fate attenzione ai simboli e alle coincidenze e arriverete dritti alla vostra meta, attenzione a qualche intrigo e non abbassate la guardia, ma continuate ad andare avanti e a perseguire il vostro obiettivo, la giornata e’ faticosa

Vergine siete un po’ insicuri su come procedere in una faccenda, l’indecisione e’ una cattiva consigliera, non decidete nulla sotto effetto della paura di sbagliare, aspettate in un secondo momento quando le idee saranno piu’ chiare e vedrete con maggiore chiarezza i pro e i contro, allora si che potrete procedere, e senza nessuna paura, la giornata e’ di alti e bassi

Bilancia Ci sono per voi notizie in arrivo, e sono inerenti a qualcosa che si e’ fermato e che all’improvviso riparte, su gli ostacoli ci si puo’ volare sopra e atterrare proprio dove si vuole, certamente bisogna calcolare bene ogni cosa, si rischia di sbagliare traiettoria e di dover ricominciare, in ogni caso la capacita’ di ” volarci ” sopra c’e’, quindi osate, la giornata e’ tranquilla

Scorpione troppe chiacchiere e pochi fatti, questo e’ il segnale che qualcuno non e’ concreto, e si puo’ lasciarselo alle spalle, provate a scavare in fondo e troverete la soluzione a qualcosa che non riuscite a capire, la giornata e’ di riflessione e di risoluzione

Sagittario arrivano notizie importanti per voi e possono riguardare o un aumento o un cambiamento o un’assunzione, siete concentrate al massimo e questo vi porta ora i suoi frutti, attenzione alla confusione che si genera sempre con questi rinnovamenti e preparatevi a una bella ripartenza, la giornata e’ tranquilla

Capricorno la chiave per risolvere una questione sono degli amici che si daranno da fare per aiutarvi, e riusciranno a risolvere la questione e non solo arrivano dei guadagni inaspettati e del nuovo lavoro, quindi concentratevi e preparatevi al meglio

Acquario in arrivo la fortuna per voi, puo’ arrivare in qualunque settore, e quindi antenne dritte e occhi aperti, il momento e’ ottimo anche per gli investimenti ( avvaletevi nel caso di un esperto mi raccomando ) e per il lavoro, la giornata e’ tranquilla

Pesci c’e’ per voi, un cambio di direzione, potrebbe essere d’idee riguardo a una vostra questione, sembra che sia un’ottima idea e risolutiva per voi, quindi se qualcosa vi passa per la mente, e la cambiate fatelo tranquillamente non ci sono problemi, la giornata scorre liscia



Buona giornata

