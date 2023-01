Novità per il Nettuno Baseball & Softball City, la neo promossa in Serie A2, ha gettato le basi in questo autunno – inverno per prepararsi al meglio al nuovo campionato nella serie superiore dopo la vittoria in SerieB.

Diverse le novità che la società del presidente Mario Atturo ha messo in cantiere, dal nuovo manager scelto in una vera istituzione del softball italiano ed europeo come Alessandra Cirielli, che presenta un palmares ricco di trionfi ed esperienza, solo per citarne alcuni, da giocatrice 6 campionati italiani vinti, MVP nel 1985, 7 Coppe dei Campioni disputate con 1 vittoria nel 1991, con la nazionale 8 Campionati Europei (7 da giocatrice 1 da pitching coach) di cui 4 vinti, 4 Campionati Mondiali, 1 Torneo di Qualificazione Olimpica, team Manager della Nazionale U18 Campione d’Europa nel 2005, manager di varie formazioni di club con diverse promozioni conquistate dalla dalla B alla A2 e dalla A2 alla Italian Softball League, e 1 Coppa Italia di A2 vinta. Nel 2011 il giusto riconoscimento ad una carriera strepitosa con l’ingresso nella Hall of Fame del softball italiano.

Con Alessandra Cirielli alla guida dello staff tecnico, e con i coach Massimiliano De Cesaris, Mariagrazia Bernardo, Annalisa Bonomo, ci saranno di due conoscenze del baseball nettunese, pronti ad immergersi in questa avventura del softball, Mirko Caradonna e Daniele Frezza.

Il lavoro svolto dalla dirigenza nettunese, non si è fermato solo al lato tecnico, ma anche con uno sguardo rivolto al futuro ed alla diffusione del softball, è stato raggiunto un importante accordo la società Dolphins Anzio, al fine di radicare sempre di più il softball sul territorio e consolidare le squadre che parteciperanno ai prossimi campionati.

Si sono svolti i primi allenamenti delle atlete sul campo Stefano Pineschi, al fine di tornare ad assaggiare la terra rossa, per prepararsi al meglio l’impegnativo campionato di SerieA2, nei giorni scorsi il Consiglio Federale della FIBS ha ufficializzato la composizione dei gironi con il Nettuno Baseball & Softball City è stato inserito nel girone B al momento composto da Pantere Lucca, Castionese, Rovigo (finalista lo scorso anno nei play off promozione) White Tigers Massa, Longbridge Bologna e Stars 81 Ronchi dei Legionari, partenza il week end del 15 aprile con la prima giornata di campionato, a breve saranno comunicati i calendari dei campionati.

