TUS Airways annuncia il lancio della tratta Roma – Tel Aviv

TUS Airways, la principale compagnia aerea di Cipro, è lieta di annunciare che dal 26 marzo 2023 saranno operativi voli non-stop tra l’Aeroporto Internazionale Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino e Tel Aviv, Israele, con un servizio trisettimanale ogni martedì, giovedì e domenica. Con la sua vivace vita artistica, i chilometri di suggestive spiagge cittadine, la frizzante vita notturna, il patrimonio culturale e l’eccellente cucina, alla vibrante Tel Aviv non manca davvero niente. Il nuovo servizio è perfetto sia per i viaggi d’affari che per le vacanze, ma anche per andare a fare visita ad amici e parenti, grazie alle convenienti tariffe a partire da soli 65 euro a tratta.

L’Amministratore Delegato della compagnia aerea, Ahmed Aly, ha dichiarato: “Con la consapevolezza di essere un operatore leader nella regione del Mediterraneo orientale, siamo lieti di avviare dei collegamenti diretti tra Roma e Tel Aviv, aggiungendo un’altra entusiasmante destinazione al nostro network in continua crescita. I nostri ospiti in Italia potranno ora viaggiare comodamente verso Tel Aviv dall’inizio della stagione estiva. La ripresa dei collegamenti su Roma è sempre stata in cima ai nostri piani, considerando la fama mondiale della città come meta turistica di grande richiamo, con un fantastico mix di tradizione, archeologia, arte, religione e cucina eccellente. Guardando al 2023, prevediamo che molti viaggiatori d’affari e di piacere voleranno tra Roma e Tel Aviv a bordo di TUS Airways, assicurandoci che i nostri ospiti provino il meglio dell’ospitalità cipriota quando volano con noi”.

TUS Airways è un’innovativa compagnia aerea ibrida che opera con una flotta di moderni aeromobili Airbus A320 e collega Israele e la Grecia a Cipro con destinazioni in Europa e Medio Oriente. Per ulteriori informazioni e per prenotare i voli alle migliori tariffe, è possibile visitare il sito web di TUS Airways all’indirizzo tusairways.com o chiamare il call center al numero +3524200400.

