Sorteggi Euro 2024, spunta l’audio di un film porno – Video

(Adnkronos) – "C'è un rumore…". L'audio di un film porno durante i sorteggi di Euro 2024? Mentre ad Amburgo vengono sorteggiati i gironi del torneo in programma dal 14 giugno in Germania, nella sala che ospita l'evento si sente più volte un audio che 'distrae' gli addetti ai lavori e i telespettatori. I suoni, per così dire, si sentono in sala più volte. Fanno anche da prologo all'estrazione della pallina che contiene il nome dell'Italia, prima dell'inserimento degli azzurri nel Gruppo B della competizione continentale. L'impressione fondata è che si tratti di gemiti e versi assortiti, riconducibili ad un audio a tinte hot. Ovviamente il dettaglio viene colto immediatamente da chi segue i sorteggi in tv e le clip rimbalzano sui social tra dubbi (pochi) e certezze. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

