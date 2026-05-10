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Fulminacci, il live a sorpresa a Roma per i fans? No per una birra

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla10 Maggio 2026
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(Adnkronos) – Come un cantante di strada per le vie di Trastevere, ma in un evento sponsorizzato da una birra, Fulminacci si è esibito in un mini live: poco più di 15 minuti. Un regalo ai fan? Macchè solo un’operazione di marketing. L’appuntamento, in perfetto stile ‘guerrilla marketing’, è stato dato tramite social sia dal cantante che dall’account del marchio. Il tutto per aumentare la platea dell’apertura di uno store brandizzato e assicurarsi un numero consistente di smartphone che avrebbero inquadrato l’artista con l’enorme logo commerciale dietro. Armato solo di chitarra e voce, il cantautore ha intonato qualche brano per poi andare subito via lasciando deluso più di qualcuno. Forse lo stesso cantante che non ha poi condiviso il video della sua esibizione. Stupida sfortuna? No, semplicemente, spregiudicata operazione commerciale. 

 

 

Stupida sfortuna? No, semplicemente, spregiudicata strategia commerciale. 

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