Infanzia, Tesauro (Save the Children): “Povertà educativa legata a quella economica”

(Adnkronos) – “La povertà educativa è strettamente connessa alla povertà economica. Sappiamo tutti che in una situazione di difficoltà economica minore l’attenzione che la famiglia può dare all’educazione dei ragazzi. Un ragazzo che non riceve un’educazione piena, è un ragazzo che parte con un handicap nel suo percorso di vita. Per spezzare questo ciclo negativo noi interveniamo sulla parte educativa, cercando di fornire ai più giovani in contesti meno favoriti come questo, quel supporto, quello stimolo, quel sostegno necessario affinché ognuno di loro possa esprimere il suo talento e guardare al futuro in maniera più luminosa”. Così Claudio Tesauro, presidente di Save the Children Italia, durante la visita al Punto Luce di Marghera, il presidio educativo gratuito di Save the Children attivo nel quartiere veneziano dal 2016. La visita celebra una collaborazione che da oltre quindici anni vede Ovs, insieme ai suoi dipendenti e clienti, al fianco di Save the Children a sostegno dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

“È importante celebrare una partnership che dura da più di 15 anni -prosegue Tesauro- con un’azienda che ha dimostrato una grande sensibilità nel sostegno ai più piccoli sia nelle emergenze che nella quotidianità. Per chi fa il lavoro di Save the Children, avere un partner dedicato e consapevole è di fondamentale importanza. Il percorso che abbiamo fatto con Ovs è la testimonianza di come due realtà insieme possono davvero fare la differenza nel futuro dei più piccoli”.

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