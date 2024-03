Audi pronta a cambiare il nome di alcuni modelli

(Adnkronos) –

Audi è un Marchio in continua evoluzione e non solo dal punto di vista dell’elettrificazione. In un mondo, quello dell’automotive, che sta conoscendo un profondo cambiamento e che va verso una sempre maggiore attenzione alla sostenibilità e alle alimentazioni alternative, Audi è pronta a cambiare il nome delle nuove generazioni di modelli che debutteranno nel corso dei prossimi anni e che di fatto, sostituiranno l’attuale generazione. Nella gamma attuale della Casa dei Quattro Anelli, i modelli d’accesso sono identificati dal “30”, mentre quelli più potenti e veloci dal “70”. Ogni modello abbina ad un numero l’identificazione dell’alimentazione: TDI (turbodiesel), FTSI (turbo benzina) e-Tron (elettrica), Quattro (trazione integrale).

Un processo che in fin dei conti è già iniziato partendo proprio da un modello a zero emissioni, la nuova Q6 e-tron è un SUV elettrico di recente introduzione sul mercato, del tutto privo di qualsiasi sigla, esattamente come accade anche per la Q8 e-tron.

Dunque, un primo chiaro passo da Audi è stato fatto, perché è evidente che i modelli che nascono sulla nuova piattaforma PPE, ossia quelle provviste della sola motorizzazione elettrica, sono e saranno immediatamente e facilmente identificabili. Sostenibilità ma anche semplicità, nel futuro dell'automotive, ci sarà sempre maggiore chiarezza.