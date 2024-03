Il Summit Volley Camp 2024: Sempre più in alto!

Il camp di volley più alto d’Italia, il Summit Volley Camp , ha raggiunto vette inaspettate nella sua terza edizione, confermandosi come uno degli eventi più ambiti nel panorama sportivo nazionale. A 100 giorni dall’inizio, il Summit Volley Camp 2024 è già sold out per il secondo anno consecutivo!

“Questo risultato è un trionfo per tutti noi”, ha dichiarato con entusiasmo Rocco Dichio, mente e cuore dietro l’evento. “Il duro lavoro e la passione investiti si sono trasformati in un successo tangibile, dimostrando che ogni sforzo è valso la pena. Partiti da un’idea coraggiosa, abbiamo colmato un vuoto nel calendario sportivo e ora ci troviamo di fronte a un successo senza precedenti.” Nonostante sia solo la terza edizione, l’entusiasmo e l’interesse crescenti attorno al Summit Volley Camp sono evidenti. “Ogni anno abbiamo registrato un aumento significativo delle iscrizioni”, ha continuato Dichio. “Nonostante il sold out, le richieste continuano ad arrivare da ogni angolo d’Italia e anche dall’estero. Stiamo lavorando instancabilmente per trovare ulteriori disponibilità di posti e abbiamo aperto una lista d’attesa per soddisfare tutti i desideri dei partecipanti.” Una delle gioie più grandi è stata l’ampia partecipazione proveniente da tutta Italia e anche dall’estero. “Abbiamo visto un aumento delle persone che vogliono vivere questa straordinaria esperienza sportiva e umana. Il Summit Volley Camp è diventato un faro per gli amanti della pallavolo di ogni parte del mondo.” E le buone notizie non finiscono qui. “Sono lieto di annunciare che anche per quest’anno il Summit Volley Camp è stato scelto come uno dei camp ufficiali della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, una delle squadre di Superlega più prestigiose del panorama italiano attualmente impegnata nei Playoff scudetto. Inoltre, abbiamo ricevuto l’incarico di organizzare il loro nuovo camp che si terrà ad Andora, in Liguria, dal 30 giugno al 6 luglio e che abbiamo chiamato Summer Volley Camp.”