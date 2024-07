Astrotarocchi: 23 luglio 2024

◄থৣ💖থৣ►Astrotarocchi ◄থৣ💖থৣ►🌹 23 Luglio 2024 di Cristina Olmi 🌹



Ariete qualche discussione che puo’ far rimanere male e’ nell’aria, cercate quanto piu’ potete d’evitare, impieghereste molto tempo per dimenticare, evitate piu’ che potete, la giornata e’ faticosa

Toro si esce dalla confusione e dai problemi che in questi giorni si sono fatti pressanti e s’arriva ad un bel sole, con anche la fine di qualche problema che vi ha assillato, qualche giorno e tutto e’ finito, la giornata di oggi e’ un po’ tesa

Gemelli prenderete una decisione che porta serenita’ e pace, qualche accordo nuovo che riporta tutto alla tranquillita’, dopo tanta burrasca un po’ di pace non guasta e la giornata e’ buona

Cancro la giornata presenta qualche difficolta’ ma alle complicazioni si pone rimedio, qualcuno vi stressera’ un po’, ma tranquilli a fine giornata si ripristina la serenita’, e’ solo una giornata che non va’ subito come dovrebbe

Leone ci sono nuove possibilita’ in campo sentimentale, con una persona leggermente piu’ grande di voi, con la quale ci sara’ la possibilita’ di fare vita mondana e di divertirsi davvero, e’ quello che ci vuole, di qui alla stabilita’ il passo e’ breve e la giornata scorre tranquilla

Vergine si pensa molto ad un nuovo inizio e si guarda alle difficolta’ per attuare questo progetto, vanno si guardate le difficolta’ ma anche le potenzialita’ di questa vostra idea e direi che di potenziale ce n’e’ molto, quindi soppesate e valutate, ma sembra che darete vita a questa idea, la giornata e’ buona

Bilancia attenzione a qualche proposta poco seria da parte di qualcuno, c’e’ qualcosa che non quadra nella proposta, se non siete strasicuri, non firmate nulla, la giornata e’ da antenne dritte

Scorpione giornata intensa la vostra comunicazioni che vanno e vengono, forse vi riportano anche qualche pettegolezzo, insomma la comunicazione e’ in primo piano ma e’ bene che voi vi limitiate ad ascoltare, la giornata e’ buona

Sagittario c’e’ un cambiamento positivo per voi, il denaro va e viene ma in questo caso porta anche soddisfazioni e riconoscimenti, appunto, che vi permetteranno di respirare un po’ di tempo e la giornata e’ buona

Capricorno evitate, in questi giorni, le intromissioni di chiunque nella vostra vita privata e’ solo per farsi i fatti vostri non certo per aiutarvi, e quindi vale la pena semplicemente essere molto vaghi nelle risposte e vedrete che non ottenuto il risultato sperato cambiera’ strada, brutto dirsi ma c’e’ gente anche cosi, la giornata e’ comunque tranquilla

Acquario se qualcosa lo state pensando per ora non ne state parlando e fate bene, ormai si sa non e’ proprio il caso di far sapere qualunque cosa, e comunque di qualunque cosa si tratti andra’ bene

Pesci la scoperta inaspettata potrebbe essere la vicinanza di un amico che fa di tutto per darvi una mano in qualcosa e riesce veramente a risollevare le sorti di una situazione che al momento appare difficile, la giornata e’ buona



Buon martedi a tutti



