Astrotarocchi 23 agosto 2024

🌹 23 Agosto 2024 di Cristina Olmi 🌹



Ariete ci sara’ a breve lo sviluppo positivo di una faccenda che e’ in sospeso e potrebbe riguardare una questione sentimentale, qualcuno prova sentimenti forti e reali per voi e lo dira’, la giornata potrebbe essere da farfalle nello stomaco

Toro dovrete fare delle scelte importanti, possono riguardare sia lavoro che questioni personali e farle vi spaventa un po’, sicuramente farete la scelta giusta, quella che vi porta a realizzare quello che volete, la giornata e’ tranquilla

Gemelli all’improvviso arriva la chiarezza e il successo rispetto a qualcosa che voi farete, attenzione potrebbe esserci una bella conoscenza che si fa avanti nei prossimi tempi e non e’ niente male, anzi tutt’altro e’ persona pratica, sincera e onesta, quindi antenne dritte e occhi aperti. La giornata e’ buona

Cancro questa giornata e’ bene fare attenzione all’uso corretto della parola ma anche della pazienza che scarseggia e potreste in un momento di nervosismo dire cose che non pensate, meglio tacere e far passare la giornata, che comunque e’ buona, ma che richiede particolare attenzione a queste 2 cose, quindi contare fino a 10 e respirate

Leone qualcuno di voi dovra’ fare chiarezza su questioni economiche e forse produrre dei documenti che chiariscono ulteriormente la cosa, piu’ in generale potreste essere voi a mettere a posto i conti per programmare al meglio le spese da fare e quelle che si possono rimandare, la giornata per voi scorre serena

Vergine qualcosa o del lavoro o della famiglia ( nonne zie sorelle ecc ) che non sapete verra’ alla luce e si fara’ chiarezza una volta e per sempre, e finalmente vi spiegherete cose che non sono chiare ora, ognuno avra’ quello che merita

Bilancia i periodi bui e di massiccia delusione sono alle spalle per voi guardare in avanti vuol dire solo una cosa, vittorie e successi, il recupero dopo tanta fatica e dispiaceri, gli ostacoli definitivamente sconfitti e finalmente un po’ di serenita’ arriva, godetevela

Scorpione le vostre battaglie non sono mai leggere ma con una grande costanza, riuscite tranquillamente a superare ogni cosa, ma ora e’ tempo di riposare e riprendersi, di lasciare andare qualcosa e recuperare, altre sfide vi aspettano

Sagittario un cambio di direzione con un bel rinnovamento e’ quello che ci vuole per farvi stare bene, anche un cambio di look non e’ male come idea, iniziate da dove volete ma fatelo, la giornata e’ ottima

Capricorno la giornata e’ utile per risistemare cose che non sono in ordine e per prepararsi alla riapertura dell’anno, ci saranno nuove cose interessanti da valutare e qualche novita’ da iniziare, insomma un anno impegnativo

Acquario niente avviene per caso, chi va e’ perche’ qualcosa con voi doveva fare, svolto il suo compito andra’ per la sua strada, chi arriva qualcosa da voi deve avere e viceversa al contrario, ci sono persone che viaggiano con voi per sempre, altre scendono alle stazioni precedenti, e’ una cosa che dovrete accettare prima o poi, la giornata e’ un po’ malinconica

Pesci la giornata e’ tranquilla si fara’ chiarezza, e qui forse qualche discorso concitato viene fuori al riguardo di una questione che e’ in sospeso, converrebbe ascoltare le ragioni della controparte e solo dopo cercare di capire come risolverla. La giornata e’ tranquilla

Buon venerdi

