Astrotarocchi 21 luglio 2024

◄থৣ💖থৣ►Astrotarocchi ◄থৣ💖থৣ►

🌹 21 Luglio 2024 di Cristina Olmi 🌹



Ariete si sblocca qualche situazione lavorativa, o anche qualcuno fa un invito da qualche parte, comunque e’ occasione per entrare in contatto con nuove persone, e questo a cascata puo’ sortire nuove situazioni, la giornata e’ buona

Toro piccoli cambiamenti dovranno essere messi in atto e questi produrranno l’apertura di piu’ porte fra cui l’amore, e il lavoro, che si sta dirigendo verso situazioni tranquille ma solide e la giornata e’ tranquilla

Gemelli alcune vecchie discussioni tornano ma questa volta per essere chiarite e messe a posto, si tratta di vecchie questioni che hanno totalmente perso d’interesse ma per principio verranno comunque chiarite, la giornata e’ tranquilla

Cancro si e’ persa un po’ l’armonia a causa di qualcosa di molto vecchio che va rimesso anche questo a posto, crea un po’ d’insofferenza ma in ogni caso anche qui si risolve velocemente, non e’ questione irreparabile, la giornata e’ buona

Leone la vostra resistenza e’ proverbiale, state vivendo un momento piu’ o meno lungo che vi ha messo alla prova, ma sta finendo e finalmente vedrete la luce, arrivano i successi e la tranquillita’, la giornata scorre serena

Vergine da qualcosa in stallo, si apre la possibilita’ di un cambiamento di direzione, e la risoluzione di un problema che vi ha dato filo da torcere, la giornata comunque e’ tranquilla

Bilancia occhio alla stanchezza, approfittate, quando potete per riposare, la giornata ideale sarebbe fare quello che vi piace di piu’ senza orario, senza obblighi, insomma proprio liberi e allora la giornata scorre liscia

Scorpione le parole sono boomerang bisogna tenersi per se in questi giorni i progetti e le novita’ che avete in mente, come sempre dico anche i muri hanno orecchie, la giornata e’ buona

Sagittario i contatti virtuali cominciano a stare stretti avete bisogno di concretezza, provate a parlarne e a stringere un po’ la situazione, non lo sopporterete ancora molto, la giornata e’ un po’ di alti e bassi

Capricorno e’ il momento giusto per terminare le cose lasciate in sospeso, evitate tensioni con i sospetti in amore, si accenderebbero liti inutili e al momento prive di fondamento, la giornata e’ tesa, meglio svolgere attivita’ rilassanti

Acquario Mischiare amore e denaro potrebbe non essere una buona idea meglio separare le due cose senza creare tensioni che anche qui sembrano non mancare, per una giornata pensate solo a rilassarvi e a godere del momento, applicate il qui e ora

Pesci qualche spostamento non programmato, non e’ poi cosi male come idea a volte sono le cose che riescono meglio, e comunque la giornata e’ positiva e vi potrete rilassare



Buona domenica a tutti



❤ Per info consulenze potete contattarmi su wa al 347 57 49 499 o su messanger