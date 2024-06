Astrotarocchi 21 giugno 2024

🌹 21 Giugno 2024 di Cristina Olmi 🌹



Ariete attenzione alle maschere di qualcuno che fa la parte di quello che porta la felicita’, ci vuole che rapidamente cercate di capire se veramente e’ cosi, in tal caso, fategli cambiare strada. La giornata e’ tranquilla in ogni caso

Toro ci sara’ un taglio netto con qualcosa che cambiera’ decisamente molte cose, ma quello che e’ bene sapere e’ che sara’ la direzione giusta da prendere, arrivano segnali dall’Universo, fate attenzione, sono importanti, la giornata e’ tranquilla

Gemelli ci sono cose che nasceranno prossimamente quindi amicizie, amori, lavori che nascono sotto una buona stella e con una protezione speciale, lassu’ qualcuno vi ama, quindi non abbiate paura e la giornata passa serena

Cancro arrivano messaggi o notizie che sono positive ci sara’ un cambiamento improvviso, e che e’ decisamente baciato dalla fortuna arriva prosperita’ e finalmente si sbloccano alcune strade che tanto statre aspettando, e’ un estate da viversi a pieno

Leone e’ con il cercare particolari che potrete comprendere un qualunque evento sui quali siete concentrati, se si tratta di denaro, capire come si spende, e cosi via a secondo dell’argomento a cui pensate, ne verrete sicuramente a capo, ci vuole tempo, non scoraggiatevi, le cose importanti non si fanno in poco tempo

Vergine la giustizia universale sa cos’e’ meglio per voi, va bene aiutare con la positivita’, con le affermazioni, ma poi il resto non siamo noi a deciderlo, qualunque sia il suo verdetto, sara’ quello giusto per voi, e si potra’ finalmente andare avanti per scrivere una nuova pagina della vostra vita, la giornata e’ buona

Bilancia ci vuole determinazione per risolvere conflitti che con voi stessi avete, dovrete comprendere quello che a voi fa bene e tenete conto che quello che vorremmo non sempre coincide con quello che poi realmente accade, a volte bisogna saper accettare e andare oltre, comunque la giornata scorre serena

Scorpione ci sono cose che non si capiranno mai, ma altre si, arrivera’ la scoperta di qualcosa che a voi preme sapere, ci vuole tempo e tanta fatica, ma lo capirete, saprete anche a chi sbarrare i portoni della vostra vita per sempre, la giornata scorre

Sagittario attenzione alle modalita’ che si ripetono spesso, c’e’ molto da imparare e da tagliare via, solo cosi si potra’ avanzare e crescere, certi legami tengono fermi per troppo tempo, la giornata e’ buona

Capricorno giornata tranquilla dove nulla di particolare accade, forse piu’ di riflessione e di cercare di fare chiarezza su eventi che non sono chiari al momento giusto arriveranno i chiarimenti

Acquario ci sara’ l’indecisione se avere un chiarimento con qualcuno o meno, probabile un’amicizia, in ogni caso andra’ bene , il chiarimento ci sara’ e sara’ risolutorio, la giornata e’ tranquilla

Pesci qualcuno o qualcosa inizia a perdere importanza per voi e forse e’ proprio sganciandoci da qualcuno che arriva quello che aspettiamo, tutti i mali non vengono sempre per nuocere la giornata e’ tranquilla



Buon venerdi



đź”´ Per consulenze potete contattarmi su WhatApp al 347 57 49 499 đź”´

( Ph Pinterest )