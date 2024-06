Astrotarocchi 20 giugno 2024

◄থৣ💖থৣ►Astrotarocchi ◄থৣ💖থৣ►

20 Giugno 2024 di Cristina Olmi



Ariete arriva una telefonata importante potrebbe riguardare un colloquio che dovrete sostenere o un invito ad evento importante, e comunque andra’ bene

Toro la giornata e’ di alti e bassi ma piu’ per malumore vostro che per reali fastidio, se lo sapete potete evitarlo e risolvete, quindi se cambia in meglio dipende solo da voi

Gemelli arriva un periodo di serenita’ e di tranquillita’ e finalmente si affaccia la fortuna e aiuta nei settori piu’ fragili, direi che la giornata e’ positiva

Cancro molte cose si sono sistemate, ora dovrete liberare la mente e fare spazio a cose nuove che sono in arrivo. La giornata e’ buona e sopra tutto improntata su nuovi progetti

Leone qualche battibecco e malumore e’ alle porte : voi chiudetele cosi eviterete qualunque situazione antipatica, e soprattutto non ascoltate chi tende a farvi volare basso, la giornata e’ comunque buona

Vergine riceverete delle scuse e avrete vinto una bella battaglia che vi e’ costata fatica e dolore, ma questo, almeno in parte, vi fara’ stare meglio, nei prossimi tempi accadra’, ma intanto ce l’hanno detto, la realizzazione non e’ lontana

Bilancia nuovi inizi e solo con persone con le quali siete affini mentalmente, con quelle che avete le stesse idee, per il resto lascerete tutto indietro. E fate benissimo iniziate a viaggiare leggeri, la giornata e’ positiva

Scorpione fare delle scelte, a volte, crea un po’ di confusione, ma non e’ detto che bisogna farle veloci, prendetevi il tempo necessario e controllate ogni dettaglio, poi scegliete, la giornata ha qualche dubbio da risolvere

Sagittario arrivano notizie di una donna o comunque di una persona che ha la chiave per sbloccare qualcosa che riguarda voi, e riuscite a venirne fuori bene e la giornata comunque e’ buona

Capricorno si chiude con un passato pesante e si faranno scelte, con una bella dose di astuzia andrete verso un successo su cui nessuno aveva contato e che in realta’ avrete quindi bravi!!

Acquario all’improvviso avrete le idee piu’ chiare su cosa fare e nel mentre arriva una bella dose di fortuna energia e successo in tutti i settori con belle realizzazioni, e un bel po’ di ottimismo che non guasta mai arriva ad aggiustare quello che la fortuna tralascia un po’ insomma una buona giornata per voi

Pesci la giornata e’ tranquilla approfittate per riposare e mettere in ordine le idee, e per preparare piani che in futuro torneranno utili, meglio pianificare con cura



