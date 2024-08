Astrotarocchi 20 agosto 2024

◄থৣ💖থৣ►Astrotarocchi ◄থৣ💖থৣ►

20 Agosto 2024 di Cristina Olmi



Ariete qualcosa di molto piacevole e’ in arrivo per voi, vi portera’ da una parte la voglia di godervela fino in fondo senza dire troppo a nessuno, dall’altra un grande senso di pace e tranquillita’, qualcosa non sara’ subito chiarissimo, ma non avete nulla da temere, si chiarira’ nei prossimi tempi, la giornata potrebbe essere ricca di sorprese

Toro la giornata sembra movimentata, arrivano all’improvviso notizie riguardo qualcosa che avete fatto e che e’ andata molto bene, ci sono soddisfazioni, e risoluzioni di problemi che hanno dato filo da torcere, la giornata e’ buona

Gemelli arrivano ottime notizie che riguardano qualcosa che si doveva sistemare, si mette a posto grazie all’aiuto di qualcuno che sa il fatto suo e sopra tutto dove mettere le mani per aiutarvi, ci riesce con grande soddisfazione sua e vostra, la giornata e’ ottima

Cancro la fine della confusione o di fastidi piccoli, ma noiosi e’ in arrivo, ci sono in arrivo o notizie molto positive, o l’incontro con qualcuno davvero pieno di ottimismo e di gioia di rivedersi, la giornata e’ buona

Leone nei prossimi giorni potrebbero apparire degli ostacoli o sfide, rispetto ai vostri programmi, usate cautela e fate azioni ponderate, inoltre fate attenzione a non cadere in comportamenti aggressivi o impulsivi, potreste poi pentirvene, un buon conto fino a 10 e’ un ottima idea per evitare reazioni eccessive

Vergine la vita vi sta chiedendo di staccarvi dalle cose che non vi appartengono piu’, o meglio che non proseguono il percorso con voi, e’ ora di fare spazio a nuove avventure e nuove situazioni, se restate ancorate, nulla arriva ne’ in un senso ne’ nell’altro, e’ ora di viaggiare leggere

Bilancia in quello che fate oltre la testa ci mettete il cuore, e diverse cose si risolveranno proprio per questo motivo, la chiave per risolvere una delle diverse questioni ancora irrisolte e’ l’aiuto di qualcuno che puo’ farlo e anche qualcosa che proprio vi sta a cuore, si mettera’ al suo posto, la giornata scorre tranquilla

Scorpione non siate impazienti di vedere come finisce qualcosa, arrivera’, come ben sapete al momento giusto al posto giusto, e anche se vorremmo tutto e subito, a volte non e’ possibile, ma arrivera’ statene certe, la giornata e’ tranquilla

Sagittario potreste avere, nei prossimi giorni notizie riguardo il denaro che arriva ma a cui voi non pensate minimamente, o potrebbe trattarsi, per chi cerca casa di qualcosa che acquisterete, e che comunque porta con se la fortuna, quindi di qualunque cosa si tratti, andra’ piu’ che bene

Capricorno arrivano notizie chiare o un ospite che non aspettate, sara’ una chiacchierata simpatica e piacevole, non escludo risvolti piacevoli nel prossimo futuro, ma questo poi lo deciderete voi

Acquario Siete esortati a cercare le cose buone che avete fatto in passato, a non mortificarvi per quelle che non avete potuto fare nulla, siete esortati a raccogliere i pensieri e le cose fatte per prepararvi al meglio per il futuro, il silenzio, lo studio a volte sono un toccasana di fronte alla vita frenetica che scorre, utile anche per rilassare la mente

Pesci la fortuna e’ in arrivo da voi, potrebbe all’improvviso svoltare una situazione che non v’aspettate, naturalmente in positivo, quindi non perdete l’occasione e orecchie tese, la giornata e’ buona



Buon martedi

