Astrotarocchi 2 settembre 2024

◄থৣ💖থৣ►Astrotarocchi ◄থৣ💖থৣ►

🌹 02 Settembre 2024 di Cristina Olmi 🌹



Ariete se qualcosa vi ha messo in tensione nei giorni precedenti, di qualunque cosa si tratti, verra’ falciato via e iniziano dei cambiamenti e rinnovamenti importanti che godranno anche dell’appoggio della fortuna, non avete nulla da temere e la giornata e’ buona

Toro dalla confusione e dai fastidi ricevuti. quindi da momenti di tensione, state andando verso una lama molto bella, quella del sole, che porta riconoscimenti, gratificazioni, successi, ognuno ovviamente proporzionato all’attivita’ che svolge e la giornata e’ un po’ fastidiosa ma passa veloce

Gemelli arriveranno notizie ,all’improvviso, che portano rinnovamento o miglioramenti e fra queste arrivano anche soluzioni a piccoli problemi che gia’ esistono e che finalmente eliminano la sensazione di noia che ogni tanto danno, la giornata e’ tranquilla

Cancro all’improvviso qualcuno potrebbe commentare qualcosa che vi riguarda in maniera davvero ” urticante ” e questo e’ il segnale che c’e’ dell’invidia, ma in questo modo, capirete chi e’ e da chi bisogna tenersi alla larga. La migliore risposta ? Nessuna risposta. Allontanarsene e’ gia’ una risposta

Leone a volte qualcosa che vi viene impedito di fare, ha un senso, forse vi salva da altro, quando si comprende questo, si vive meglio, ci saranno scelte da fare che sono meno rispetto a quelle che volevate, ma le farete e comunque di qualunque cosa si tratti andra’ bene, bastera’ fare quello che potete con quello che avete

Vergine alcune cose sono destinate a viaggiare con noi fino alla fine altre no, se siete in relazione extra e’ possibile che attraverserete un momento di crisi, ma lo superate, c’e’ solo da riflettere se il gioco vale la candela o meno, la giornata e’ buona

Bilancia oggi e’ possibile ( ma anche nei prossimi tempi ) un ritorno verso casa, quindi verso dove ci si sente al sicuro, tranquilli, e questo puo’ voler dire ritorno verso di voi di qualcuno che si e’ allontanato, potrebbe esserci una nascita in famiglia, oppure dopo un lungo viaggio all’estero il rientro a casa, in ogni caso e’ una buona giornata

Scorpione se con il lavoro la fortuna sembra scomparsa a causa di diversi fattori, stress fastidi ecc, state tranquille perche’ ritorna a sorridere e a fornirvi buone occasioni per il prossimo futuro, da dove ricaverete anche belle gratificazioni, quindi avanti tutta

Sagittario a volte essere onesti e sinceri ha un prezzo molto alto da pagare, ma vale sempre la pena rimanere su questa linea e si dorme tranquilli, stanno per arrivare i meriti di questo vostro modo di essere, avete seminato bene, raccoglierete meglio

Capricorno oggi comunicazioni, fermento agitazione e gratificazioni saranno il let motiv della giornata, anche da chi non ve le aspettereste mai quindi ottime sorprese per voi e una giornata dove si ” gongola” molto

Acquario e’ imporante avere la volonta’ per affrontare le questioni, ci sono per voi privilegi inaspettati nuove amicizie, svolte e’ insomma una giornata favorevole, avete un ottima resistenza alle avversita’, insomma una giornata davvero bella

Pesci avete in mente un discorso che dovete fare, un invito qualcosa che volete risolvere e cambiare definitivamente direzione. Dovete andare dove vi porta il cuore, non girateci intorno, sara’ meno peggio di quello che pensate



Buon Lunedi a tutti



