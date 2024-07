Astrotarocchi 2 luglio 2024

◄থৣ💖থৣ►Astrotarocchi ◄থৣ💖থৣ►

🌹 2 Luglio 2024 di Cristina Olmi 🌹



Ariete qualcosa finalmente ha il via libera per essere risolto, quindi qualunque sia stato l’ostacolo si e’ sciolto il nodo, ne avrete notizie a breve, la giornata e’ tranquilla.

Toro dovreste cercare qualche volta di dimenticare la concretezza a favore della realizzazione di qualche desiderio, e’ un viaggio che potete fare solo voi dentro voi stessi, se vi concentrate, potete realizzarlo, e la giornata e’ buona

Gemelli attenzione a qualche proposta ingannevole, che prontamente sventerete, qualcuno prova ad insinuare dubbi, non date corda, la giornata e’ comunque tranquilla

Cancro c’e’ motivo di pensare che per voi ci sara’ un qualche motivo di festeggiamento, e per chi e’ single, arriva una conoscenza e un impegno ufficiale piu’ avanti, e per tutti ( si spera ) ci sara’ una bella passione e un bel sentimento, la giornata e’ buona

Leone si risolve qualcosa perche’ ci si e’ creduto fino alla fine, nel frattempo che accade state cercando comunque di stare al riparo e fate bene, evitate fastidi quotidiani, e la giornata scorre liscia

Vergine fine di un sacrificio e finalmente ci si sente liberi di ” emigrare ” con la testa dove volete, quindi anche liberi di progettare, o di non fare nulla, talmente si sta in pace con se stessi, la giornata e’ buona

Bilancia c’e’ la diminuzione di notizie che riguardano qualcosa o qualcuno, all’improvviso questa faccenda prende una piega diversa e si risolve, e’ stata dura ma ce la farete, la giornata e’ buona

Scorpione tanto affanno lo avete passato, si e’ fatta chiarezza, e con tutto l’amore che provate continuerete a percorrere la vostra strada e a fare le cose che sempre fate, con il cuore, la giornata e’ buona

Sagittario non scalpitate, non tutto arriva subito e quando volete voi, l’Universo e’ al servizio di tutti, non solo vostro, continuate a chiedere, quando sara’ ora, arrivera’, la giornata e’ abbastanza intensa

Capricorno qualche ostacolo alla realizzazione c’e’, ma non e’ quello a dover spaventarvi, gli ostacoli li superate e’ solo camminare nel buio, come a tutti, che spaventa un po’, bisogna prendere confidenza anche con questo per arrivare alla luce, la giornata scorre liscia

Acquario la giornata tende ad essere buona, possono arrivare notizie di persone a voi care, possono anche esserci inviti al caffe’ e comunque c’e’ molto movimento, divertitevi

Pesci improvvisamente qualcosa inizia e va anche molto bene, non vi sembrera’ troppo reale come cosa, eppure accadra’, l’unico avvertimento gioie e dolori teneteli per voi, l’invidia ha orecchie ovunque

Buon martedi a tutti



( Ph Pinterest )