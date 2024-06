Astrotarocchi 19 giugno 2024

◄থৣ💖থৣ►Astrotarocchi ◄থৣ💖থৣ►

🌹 19 Giugno 2024 di Cristina Olmi 🌹



Ariete superato il periodo di rallentamento finalmente le idee sono chiare, sapete quello che volete e quindi potete solo avviarvi verso la realizzazione, la giornata e’ buona.

Toro la giornata e’ rivolta a risolvere le questioni pratiche e a cercare il miglior modo per rimanere centrate e concentrate sulle vostre possibili mosse sia in campo lavorativo che in quello economico, comunque la giornata e’ tranquilla

Gemelli si spiana una strada fino ad ora chiusa, ma che non vi era nemmeno venuta in mente, e dovrete valutare voi se e’ quella giusta o meno, comunque la giornata e’ movimentata ma positiva

Cancro per voi arriva la necessita’ di muovervi, anche di fare sport, e di stare in compagnia, e’ il modo migliore per voi in questo momento di scaricare tensione e stanchezza, comunque la giornata e’ buona

Leone arrivano ottime idee e un grande slancio nell’attuare piani, disfarli e ricostruirli, c’e’ la necessita’ di decidere una strada e mettere su il progetto mattone per mattone, senza paura di sbagliare perche’ anche se fosse c’e’ modo di correggere, la giornata comunque e’ impegnativa

Vergine la passione scalpita ma e’ bene vedere dove poggiate i piedi, potrebbe essere altro, in bene e in male, quindi prima sinceratevene e poi agite, il cuore ha fretta, ma e’ meglio ragionare, la giornata e’ positiva

Bilancia le scelte in questo periodo e’ bene ponderarle con tranquillita’ e fare del vostro meglio per farle nella maniera giusta, quindi con equilibrio e calma, la giornata e’ buona

Scorpione ci sono notizie in arrivo e delle scelte da fare, attenzione a qualcosa che non e’ visibile, potrebbe essere un aiuto, ma anche qualche serpe nascosta, camminate con prudenza e non parlate dei vostri progetti, la giornata scorre

Sagittario ascolterete un pettegolezzo e quello aprira’ le porte ad un mondo sommerso a cui non pensate, prima di fare qualunque cosa osservate attentamente e solo dopo decidete cosa fare, la giornata e’ interessante

Capricorno vi verra’ chiesto un appuntamento, e ci saranno dei chiarimenti, finalmente si capira’ come risolvere una questione e siete anche forti da resistere a gli eventi non proprio ottimi, siete molto resistenti, e comunque vi troverete al posto giusto al momento giusto

Acquario state facendo proprio quello che volevate per voi, chi un lavoro che gli o le piace, chi un amore che voleva, e chi lo avra’ perche’ l’Universo non dimentica nessuno, e anche a voi, che a volte vi sentite sconfitti dico che non e’ cosi arriva anche per voi quello che desiderate, al momento giusto per voi

Pesci state per festeggiare qualcosa d’importante, dovete ancora mettere in campo l’astuzia per muovervi nella giusta maniera, attenzione a non avere fretta, le cose si sistemano al momento giusto, la giornata e’ tranquilla



Buon mercoledi a tutti



