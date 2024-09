Astrotarocchi 18 settembre 2024

◄থৣ💖থৣ►Astrotarocchi ◄থৣ💖থৣ►

🌹 18 Settembre 2024 di Cristina Olmi 🌹

Ariete la voglia di viaggiare, spostarvi, fare qualcosa di nuovo, vi elettrizza, non sempre tutto si puo’ fare ma se serve per stimolare la creativita’, che ben venga anche la gita fuori porta, e le idee con essa, per chi puo’, lo faccia, puo’ farvi solo un gran bene, la giornata e’ buona

Toro un’intuizione a volte salva una situazione ed e’ quella che avrete prossimamente, cercate di seguirla, e di comprendere dove vi porta, la giornata e’ comunque positiva, l’intuizione a volte fa piu’ di mille parole

Gemelli qualcuno sta per contattarvi vuole costruire un ponte fra voi e le divergenze che ci sono state, insomma vorrebbe riprovarci, ovviamente spetta a voi decidere che cosa fare, in ogni caso un sassolino dalle scarpe ve lo potete togliere, la giornata e’ buona

Cancro prima di scegliere qualunque situazione, come con la lente d’ingrandimento calcolate bene quanto e’ corretto quello che volete fare, se si, procedete, diversamente rischiate un tonfo, quindi valutate e poi agite, la giornata e’ di dubbi

Leone arrivano notizie da qualcuno che potrebbe iniziare a corteggiarvi, ma attenzione e’ poco sincero, anzi e’ proprio astuto evitate di metterci il cuore, la giornata e’ comunque buona, arrivano notizie inaspettate

Vergine qualcuno cerca di deviare l’attenzione verso altro, la verita’ e’ che prova a farvi entrare in un labirinto dove perdereste la concentrazione, ebbene fateci andare chi prova a mandare voi, stara’ molto tempo a cercare la giusta strada per tornare, la giornata e’ buona

Bilancia per voi ci sono nuovi inizi che portano stabilita’ e tranquillita’ a livello finanziario, con delle scelte da fare, ma attenzione quella che sembra una scelta fatta con astuzia e giusta vi porta alla confusione, cercate di riflettere e di valutare bene, la giornata comunque scorre liscia

Scorpione alcune situazioni verranno a risolversi ma ci vuole tempo calma e concentrazione, non fatevi cogliere dalla confusione le notizie che arriveranno saranno buone per voi, la giornata e’ un po’ di confusione, basta rimanere centrati per evitarlo

Sagittario attenzione alle maschere che nascondono la vera natura di alcune persone, evitate di parlare di cose personali con chiunque non v’ispiri fiducia, e se con nessuno ancora meglio, bastera’ qualche tempo e l’ondata del ” ficcanaso ” passa, la giornata comunque scorre bene

Capricorno un po’ il destino si diverte a giocare con voi, e ci saranno belle sorprese inaspettate in arrivo chi amore, chi lavoro, chi soluzioni, insomma ce n’e’ per tutti i gusti e la giornata e’ positiva

Acquario arrivano notizie o persona che creano confusione riuscirete comunque a rimanere concentrate e ferme sui vostri punti il consiglio che vi danno le lame, non ascoltate nulla e andate avanti

Pesci state cercando di approdare in un porto stabile e sicuro, in questi giorni attenzione a non fidarvi di qualcuno che propone un affare sicuro, di sicuro non c’e’ nulla, quindi occhi aperti, a parte questa possibilita’ la giornata va tranquilla

Buon mercoledi a tutti

Per consulenze potete contattarmi su wa al 347 57 49 499 o su messanger