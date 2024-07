Astrotarocchi 18 luglio 2024

◄থৣ💖থৣ►Astrotarocchi ◄থৣ💖থৣ►

18 Luglio 2024 di Cristina Olmi



Ariete per voi e’ il momento dello svago e del divertimento, se ancora non siete in ferie, ritagliatevi un po’ di tempo per voi e riposate, si dovranno prendere decisioni importanti in futuro, e bisogna essere riposati, la giornata e’ buona

Toro lasciate alle spalle ogni cosa che non va e riprendete la navigazione, avete porti sicuri dove approdare e si risolvono alcune questioni importanti, parole d’ordine silenzio e volonta’, la giornata e’ buona

Gemelli cambiamenti e miglioramenti sono ormai una meta da raggiungere, la chiave per farlo siete proprio voi, cambiare anche piccole abitudini a volte porta a dei grandi risultati quindi magari qualcosa di nuovo, cambiando arriva

Cancro qualcosa non ha girato come volevate, ma niente paura si potra’ tranquillamente rimettere a posto in futuro e nel frattempo studiatevela con calma e quello che non e’ andato si puo’ sempre migliorare, iniziate da ora, la giornata e’ comunque buona

Leone a volte non si hanno molte possibilita’ per risolvere le cose, fate quello che potete con quello che avete e non e’ detto che non sia la soluzione ideale, la giornata e’ ottima

Vergine un colpo di fortuna fa girare letteralmente questioni che sembrano non andare del giusto verso, in quello giusto, e ora veramente potete fare un sospiro di sollievo e godervi l’estate, la giornata e’ ottima

Bilancia arrivano per voi incontri speciali, con persone che lo sono, ma dovrete essere pronti e reattivi, non mascherate quello che provate e date spazio a un po’ di sana follia

Scorpione una luce dall’alone magnetico vi guida verso una persona molto affine a voi, lasciatevi trasportare dalla magia del momento, e la giornata cambia decisamente colore

Sagittario l’invadenza delle persone e’ poco sopportabile per persone come voi, la voglia sarebbe quella di chiudere i ponti con il mondo, ma non e’ necessario, chiudeteli con le persone invadenti e superficiali , la giornata comunque va bene

Capricorno sono importanti le scelte che fate ora, saranno i risultati del futuro quindi vanno ben ponderate e cambiate le cose che non vanno, diversamente vi troverete in un loop uguale a questo e con questioni iidentiche a queste, la giornata e’ comunque tranquilla

Acquario la difficolta’ a volte, per voi, sta nel mettere d’accordo realta’ e il vostro ideale, basta trovare il giusto compromesso e mentre si cammina si cerca di migliorare, e’ l’unica strada percorribile, la giornata e’ buona

Pesci potrebbe accendersi una passione molto forte, ed e’ solo quella quindi se non vi piaccioni i ” pirati dell’amore ” e’ il caso di soprassedere e fare altro, la giornata e’ tranquilla

Buon giovedì



