Astrotarocchi 15 settembre 2024

◄থৣ💖থৣ►Astrotarocchi ◄থৣ💖থৣ►

🌹 15 Settembre 2024 di Cristina Olmi 🌹



Ariete il fine settimana sembra tranquillo, ma sono in arrivo a breve ottime notizie che aspettate da tempo, qualcosa inizia a muoversi del verso giusto, avete avuto pazienza e verrete ricompensate

Toro qualcosa non torna nei vostri pensieri, ed avete ragione, dovrete ripercorrere quanto accaduto dal momento che non vi quadrano le cose e come con la lente d’ingrandimento osservate fatti e situazioni, riuscirete a venirne a capo, e’ un lavoro certosino, ma riuscirete aiutati dalla proverbiale pazienza

Gemelli qualcuno e’ molto astuto, cerca di capire che fate per poi riportare, e’ bene alzare muro di silenzio, dove non passa nulla, ma a chi interessa tanto di voi, passera’ la voglia e si rivolgera’ altrove e questo e’ un bene per voi

Cancro un cambio di direzione e’ in arrivo a breve ed e’ un bel cambiamento che porta miglioramenti e per chi e’ single possibili nuove conoscenze e svolte significative, quindi basta rimandare e’ ora di andare avanti

Leone ci sono per voi incontri piacevoli e vi verra’ comunicato che avete raggiunto gli obiettivi che vi eravate prefissati dovrete fare ora delle scelte che riguardano famiglia e lavoro, intanto il fine settimana scorre sereno

Vergine se siete in affari, la situazione migliora e resta stabile per i prossimi tempi, importante e’ rimanere tranquilli anche di fronte a rivali agguerriti, non sarete voi a rimetterci, il fine settimana e’ tranquillo

Bilancia i cambiamenti anche molto importanti sono in arrivo e sono in meglio anche se la confusione ora non vi permette di vedere bene quello che avete davanti, oltre questa nebbia c’e’ la vostra strada che non e’ quello che avete fatto, ma e’ quello che farete da ora in poi, il fine settimana e’ buono

Scorpione la fortuna viaggia con voi e vi fa trovare un’altra chiave per aprire e risolvere qualcosa, anche voi troverete un po’ di confusione, ma cambierete subito rotta, e iniziate il nuovo cammino, ben conoscendo la vostra meta, e arriverete esattamente dove volete, il fine settimana e’ un po’ impegnativo

Sagittario arriva un bel successo per voi, che proprio non aspettate, infatti se ci sono stati problemi finanziari a breve li risolvete grazie all’aiuto di qualcuno che una mano ve la da’, anche voi a breve tornate a sorridere il fine settimana e’ tranquillo

Capricorno oggi e’ una giornata in cui la fortuna non e’ eccessivamente benevola, si tende ad essere spericolati, impulsivi e anche un po’ ingenui, fate attenzione a non perdere di vista la realta’, il fine settimana e’ cosi cosi

Acquario avete chiarezza d’idee e d’intenti, anche una buona disposizione d’animo, e creativita’, dosate comunque le forze ed usatele solo se veramente vale la pena. Risparmiare energie non guasta mai, il fine settimana e’ divertente

Pesci attenzione a consigli sbagliati che qualcuno vi da’ per interesse e tornaconto personale, attenzione anche alle comunicazioni, quindi a cio’ che dite, e ai fraintendimenti, potrebbe accadere meglio contare fino a 10, il fine settimana



Buona domenica a tutti

Per consulenze potete contattarmi su wa al 347 57 49 499 o su messanger