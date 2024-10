🟠🟠Astrotarocchi 🟠🟠

15 Ottobre 2024 di Cristina Olmi



♈️ Ariete quando fate un progetto e l’immaginate dovreste evitare di ” guardarlo ” pieno di paure, intralci e similari, si rischia di vedere le proprie paure concretizzarsi, meglio limitarsi al progetto, la giornata e’ positiva se eliminate le paure

♉️ Toro mettete da parte la testardaggine e cercate una via che sia piu’ tenera e conciliante nei confronti degli altri che non sempre sono disposti a tollerare, la giornata e’ un po’ urticante per voi

♊️ Gemelli qualsiasi azione forte, nella giornata di oggi potrebbe avere un impatto molto forte, meglio usare la diplomazia e la via piu’ pacata, si rischia di far uscire lo zsunami che c’e’ in voi, non e’ necessario e la giornata scorre meglio

♋️ Cancro attenzione a possibili confidenze che in un momento di debolezza potreste fare a persone che si pensano amiche ma non lo sono affatto, non vedono l’ora di andare a raccontare le vostre faccende, meglio tenere i remi in barca e non parlare, la giornata e’ un po’ tesa

♌️ Leone anche per voi la giornata potrebbe essere un po’ tesa, bastera’ evitare di discutere e far passare la giornata, c’e’ un accumulo di stress, fate passare la giornata e domani andra’ sicuramente molto meglio, qualcuno non aspetta altro che vedervi saltare, lasciate correre

♍️ Vergine e’ possibili che qualcuno ha suscitato il vostro interesse, voi vorreste parlare e dirlo chiaramente, ma e’ meglio mantenere l’alone di mistero, un po’ non guasta mai, vedrete che parlera’ la controparte, e a quel punto agirete come vi sembrera’ meglio, la giornata e’ buona

♎️Bilancia quella che cercate e’ l’armonia ma al momento ancora vi sembra che sia lontana, arrivera’ al momento giusto e al posto giusto e’ solo questione di pazienza si, ma anche di crederci, la giornata e’ tranquilla

♏️Scorpione quando c’e’ da agire voi non vi tirate indietro e lo fate anche molto bene, pensate prima di agire e non lo fate se non siete sicure, infatti state studiando qualcosa e state tranquille che riuscirete, la giornata e’ di riflessione, a parte le cose pratiche

♐️Sagittario potrebbero arrivare discussioni in famiglia, visto che lo sapete in anticipo molto meglio sarebbe lasciar scivolare di dosso qualunque cosa, e’ un momento un po’ teso ma passa entro qualche giorno e gli eventuali ostacoli si superano, la giornata e’ un po’ nervosa

♑️Capricorno non cercate di ottenere a tutti i costi qualcosa che non e’ ancora pronto per voi, quando e’ il momento, sara’ esattamente quando non ci pensate piu’ e in un attimo si risolvera’, la giornata e’ un po’ cosi cosi

♒️Acquario qualcuno decidera’ di muoversi verso di voi, ma non sembrate affatto propense e un bel blocco e’ pronto a partire, solo dopo vi sentirete veramente tranquilli, le persone che non vanno per voi e’ inutile trascinarle dietro, la giornata e’ buona

♓️Pesci potreste aver voglia all’improvviso di liberarvi di qualcosa che vi fa sentire stretti, attenzione e’ solo una giornata che va cosi, non potete cancellare all’improvviso tutti perche’ vi danno un po’ fastidio, fate finta di nulla e andate oltre, la giornata e’ un po’ da ribelli



Buon martedi a tutti



