Astrotarocchi 15 luglio 2024

🌹 15 Luglio 2024 di Cristina Olmi 🌹



Ariete un po’ di dubbi attanagliano il cuore, siete corteggiate o lo sarete, ma vorreste qualcosa di piu’ profondo e sincero, se siete a gli inizi provate ad andare avanti, magari e’ proprio quello che cercate quello che e’ arrivato o arrivera’, mai perdere le speranze

Toro la giornata e’ impegnativa, ma piu’ attenzione occorre verso l’amore che soffre un po’ di gelosia e le incomprensioni proprio da questo nascono, chiarite la situazione e cercate di non far bollire troppo l’aria

Gemelli i pensieri positivi portano a concretizzarsi nella realta’ se non proprio quello che speriamo, qualcosa di molto vicino a questo, quindi e’ ora di accarezzare qualche sogno e di cominciare a costruirlo, arriverete a metterlo in campo e con anche una bella soddisfazione.

Cancro si naviga verso mete piu’ tranquille e serene, nasce cosi l’idea di fare qualcosa di nuovo che potrebbe essere uno sport, una nuova attivita’ o nuovi piani per il futuro dove tutto e’ organizzato come voi volete, insomma un riassetto della propria vita, e ogni tanto e’ quello che ci vuole

Leone ci saranno telefonate per questioni di affari, per chi ovviamente e’ in quel settore, per gli altri comunicazioni di lavoro, e nonostante un po’ il nervosismo dei giorni scorsi, le notizie saranno positive e la giornata anche

Vergine avete un ottima capacita’ d’amare per voi stessi e per gli altri, siete un enorme sostegno per tutti, e questo sicuramente e’ una buon pregio, ma attenzione a non farvi portare via troppe energie, in tal caso rallentate e rigeneratevi un po’, la giornata e’ buona

Bilancia siete equilibrati e giusti, questo lo trasportate in tutte le cose della vita, a volte quando vi stancate troppo, andate dalla parte opposta, quando accade questo, come se s’accendesse una spia rossa, e’ l’ora di fermarsi un po’ e riposare ritroverete subito la dimensione giusta, giornata tranquilla

Scorpione avete sempre idee innovative ma siete comunque attenti a quello che accade intorno, gli altri continuano ad essere sorpresi da voi e dalla vostra capacita’ attirerete simpatie anche inaspettate, la giornata scorre serena

Sagittario inseguite sempre il giusto e il bello, quando pero’ non e’ giornata inutile sperare in questo le prossime giornate saranno un po’ di fuoco, ma anche di placide acque dove rilassarvi, alti e bassi da montagne russe

Capricorno il tempo sembra sfuggire di mano. Non divagate e cercate di essere centrate e partendo dalle priorita’ andate avanti ferme nel qui e ora quello che dovra’ arrivare, nessuno puo’ fermarlo, ritardarlo si, ma fermarlo no, la giornata comunque e’ buona

Acquario un’amica o amico v’aiutera’ a capire perche’ una persona di vostro interesse sembra sfuggire, rimanete comunque spontanee e senza paura di non interessare, i risultati non tardano ad arrivare

Pesci al contrario voi iniziate ad ignorare chi si sente troppo su per degnarvi di uno sguardo, meritate voi come tutti di essere felici, quando lo capiranno voi sarete molto molto lontani



